Ціни на продукти харчування, після здешевшання у другій половині літа, відновили невелике зростання у жовтні та листопаді. За даними Державної служби статистики, продовольчі товари зросли в ціні на 1%. Але за прогнозами фахівців, ця стабільність припиниться вже цього місяця. Тож, що відбувається з цінами на продукти та якими вони будуть наприкінці року, з'ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Фрукти — вгору, овочі — донизу

Зростання індексу інфляції, або індексу споживчих цін, яке за підсумками 2022 року склало аж 26,6%, наприкінці 2023 року суттєво сповільнилося. У жовтні інфляція від початку року склала 5,3%, а відносно вересня — 0,1%. Серед продовольчих товарів у жовтні найбільше зросли в ціні овочі (+14%), яйця (+10,1%) та молоко (+2,1%). Але на значну частину продуктів харчування ціни, навпаки, знизились: соняшникова олія здешевшала на 3,1%, фрукти — на 2,7%, цукор — на 2,2%.

За підрахунками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», майже на 14% знизились ціни на моркву, на 8,7% — на яблука, на 7,2% — на картоплю. Як пояснює директор установи Юрій Лупенко, така динаміка зумовлена надходженням продукції врожаю 2023 року — ціни на сезонні овочі, або на так званий «борщовий набір» демонструють зниження. При цьому, загальне зростання цін на овочі, яке фіксує Держстат, відбувається за рахунок подорожчання овочів закритого ґрунту — помідорів, огірків, салату, цибулі.

Також продовжують радувати українців ціни на зернові. Так, гречка в жовтні здешевшала на 11,9%.

«Гречана крупа є досить рентабельною культурою. У 2022-му році, порівняно з 2021-им, аграрії зібрали великий урожай гречки, яка пішла на ринок у 2023-му. Саме тоді ринок сягнув перенасичення. Ціни знижуються, а виробники мають доступ до більш доступної і дешевої сировини», — пояснила виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзанна Григоренко.

Дорожчає алкоголь і не тільки

Ціни на продукти харчування наприкінці року продовжать невелике зростання, але стрімких стрибків очікувати не варто, прогнозують фахівці. Як пояснив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, зростання цін на овочі може скласти кілька відсотків, що пов’язане з витратами на їхнє зберігання.

А ось що найближчим часом точно може зрости в ціні, то це алкоголь. Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою планує підвищити ціни горілку на 5-13%, на вина ігристі та газовані винні напої — на 12%, на іншу виноробну продукцію — на 40-85%. В Міністерстві економіки зазначили, що попередні ціни були встановлені в 2021 році і не відповідають реальним витратам на виробництво та реалізацію алкоголю.

Але є і добрі новини: найбільш кризову ситуацію Україна вже подолала — шалене зростання цін на продукти харчування, яке тривало від початку війни і до середини 2023 року, залишається в минулому. Фахівці підсумовують, що ціни на більшість груп товарів вже стабілізувалися і далі варіюватимуться у межах кількох відсотків.

Джерело: Центр громадського моніторингу та контролю



