Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сприяє експорту російського СПГ, що забезпечує фінансування вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В Агентстві пояснили, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу «Ямал СПГ» на своєму терміналі в Зебрюгге.

При цьому мажоритарна частка «Ямал СПГ» належить російській газовій компанії «Новатек», яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

«Щонайменше третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають РФ поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро», — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, українська сторона виключила три грецькі компанії-перевізники, які припинили транспортування російської нафти, з переліку міжнародних спонсорів війни.