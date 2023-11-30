У центрі болгарської столиці Софії протестують фермери. Вони вимагають від уряду субсидій через збитки, пов’язані з війною в Україні.

Про це повідомило видання «Фокус».

Це вже другий такий протест. Вперше фермери висували такі ж вимоги минулого тижня, але не досягнули успіху.

На цьоготижневому протесті молочники та садівники вимагають компенсацій, повʼязаних з війною в Україні.

«Цього разу ми самі, але наступного разу — ми будемо зі стадами і палицями», — йдеться на одному з плакатів, встановлених незадоволеними.

Серед їхніх гасел такі: «Я хочу бути фермером в Болгарії», «Не знищуйте фруктове виробництво в Болгарії», «Ні — спробам розділити фермерів!», «Збережемо болгарське фруктове виробництво!», «Ні вбивству болгарського фермера» та інші.

Протестувальники також розлили молоко на знак протесту.

«Існує багато спекуляцій щодо допомоги Україні. Йдеться не про те, щоб стати багатшими. Це допомога з точки зору того, що ми втратили переваги порівняно з українським імпортом», — сказав один з учасників акції Петар Ставракієв.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави — Польща, Словаччина та Угорщина — у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.

Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія закликають Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна, протягом усього 2024 року.

В свою чергу Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Словаччини, Польщи та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.