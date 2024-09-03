Лейкоплакія шийки матки: як вилікувати хворобу?

Лейкоплакія шийки матки - це патологічний стан, при якому на поверхні шийки матки утворюються білуваті ділянки, спричинені потовщенням та зроговінням епітелію. До розвитку лейкоплакії можуть призвести інфекції, грубі статеві акти, тяжкі пологи чи неправильно проведені аборти, гормональний дисбаланс. При виявленні ознак лейкоплакії необхідно записатись на консультацію гінеколога в Одесі.

Які ознаки вказують на лейкоплакію?

Захворювання часто не викликає явних симптомів та може бути виявлено під час профілактичного гінекологічного огляду або ПАП-тесту. У деяких випадках при прогресуванні патології у жінки можуть виникнути аномальні виділення з піхви, які можуть бути білими або мати неприємний запах, хворобливі відчуття при статевому акті, кровотечі в середині циклу.

Медикаментозна терапія лейкоплакії шийки матки

Лікування лейкоплакії шийки матки за допомогою препаратів зазвичай застосовується у поєднанні з іншими методами терапії та спрямоване на усунення факторів, що сприяють розвитку аномальних тканин. Воно може включати місцеве застосування кремів або мазей з ретиноїдами або імуностимуляторами для зменшення запалення та стимулювання відновлення епітелію.

Методи хірургічного лікування лейкоплакії шийки матки

Лейкоплакія шийки матки потребує лікування, оскільки вона може бути передраковим станом та підвищує ризик розвитку раку шийки матки, якщо її не діагностувати та не усунути вчасно. Лікування допомагає усунути аномальні ділянки тканини, запобігти прогресуванню хвороби та мінімізувати ризик серйозних ускладнень у майбутньому. Способи видалення лейкоплакії шийки матки:

Лазерна терапія. Лазерний промінь високої інтенсивності використовується для точного видалення або випаровування аномальних ділянок тканини шийки матки. Лазерне лікування дозволяє контролювати глибину та область впливу, що мінімізує пошкодження навколишніх здорових тканин. Зазначений метод забезпечує високу точність та швидке загоєння, знижує ризик рубцювання та повторної появи аномалій;

електрокоагуляція. Електричний струм припікає аномальні ділянки тканини на шийці матки, що призводить до їх руйнування та коагуляції. Процедура проводиться за допомогою електродів, які передають струм безпосередньо на уражені ділянки. Зазначений метод ефективний у видаленні змінених тканин та запобіганні їх повторному зростанню. Він також дозволяє контролювати кровотечу за рахунок коагуляції судин;

кріотерапія. Аномальні ділянки на шийці матки заморожуються за допомогою рідкого азоту, що призводить до утворення кристалів усередині клітин та їхнього руйнування. Заморожування викликає некроз та подальше відторгнення уражених тканин.

Найбільш прогресивним методом лікування лейкоплакії є радіохвильовий метод. Високочастотні радіохвилі використовуються для створення тепла, яке руйнує та випаровує аномальні ділянки тканини на шийці матки. Радіохвильовий метод дозволяє точно видаляти змінені тканини, забезпечує високу точність, мінімальне пошкодження навколишніх тканин та низький ризик кровотечі завдяки коагуляції судин. Також процес загоєння зазвичай швидкий та практично безболісний.

Рекомендації після видалення лейкоплакії

Після видалення лейкоплакії шийки матки важливо дотримуватись кількох рекомендацій для оптимального відновлення. Протягом перших кількох тижнів слід уникати статевих контактів і не використовувати тампони, щоб запобігти подразненню та знизити ризик інфекції. Рекомендується також дотримуватись гігієни, використовуючи м'які, неагресивні засоби для інтимної гігієни, уникати гарячих ванн, щоб не викликати додаткового запалення.

Необхідно регулярно відвідувати лікаря для контролю процесу загоєння та виконання повторних обстежень, щоб переконатися у відсутності рецидивів чи нових аномалій. Якщо з'являються кровотечі, незвичайні виділення або сильний біль, слід негайно звернутися до лікаря для оцінки стану та можливого лікування.

Як часто проходити огляди гінеколога для своєчасного виявлення лейкоплакії?

Для своєчасного виявлення лейкоплакії та інших можливих патологій рекомендується проходити огляди у гінеколога не рідше ніж один раз на півроку. Регулярні гінекологічні огляди включають ПАП-тести та кольпоскопію, які допомагають виявити аномалії на ранніх стадіях, що дозволяє вчасно вжити заходів та уникнути розвитку раку шийки матки. Частота оглядів може бути збільшена за рекомендацією лікаря, особливо якщо пацієнт має фактори ризику або раніше діагностовані патології.