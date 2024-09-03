Шкільний одяг: що врахувати під час вибору

Зібрати дитину до школи – завдання, як то кажуть, із зірочкою. Особливо у батьків виникає багато питань щодо вибору одягу. Основна причина в тому, що потрібно врахувати побажання дочки і при цьому підібрати відповідні вбрання, які були б зручні в школі. Ми сьогодні поговоримо на цю тему докладно.

Значення шкільного одягу

Убрання до школи – це така корпоративна культура, причому бажано, щоб такі вбрання дещо відрізнялися від повсякденного одягу. Психологи стверджують, що певний стиль одягу допомагає дисциплінувати, відчути приналежність до шкільної спільноти та налаштуватися на навчання.

Так, шкільна сукня, купити яку можна тут: https://suzie.ua/catalog/platya-1/c85, відрізняється від повсякденного вбрання, адже вона більш строга, має простий, але зручний крій. При тому, що сьогодні немає жорстких вимог щодо форми, все ж таки орієнтуватися слід на діловий стиль.

Матеріали для шкільного одягу

Поки дівчинка маленька, для неї вибирають переважно натуральні тканини. Справді це одне з найкращих рішень, адже вони дихають, приємні на дотик. Однак вони також абсорбують вологу, досить сильно мнуться і в місцях найбільшої механічної дії швидко протираються. Тому абсолютно натуральний склад для шкільного одягу – не найкраще рішення. Друга крайність – синтетичний одяг. Якщо у зносостійкості вона хороша, то за відчуттями доставить дискомфорт.

Шкільний одяг для дівчаток, вибрати який ви можете тут: https://suzie.ua/catalog/shkolanya-forma/c77, виготовлений з якісних та зносостійких матеріалів. Так, штани, сукні та спідниці, а також сарафани, шорти, жакети слід вибирати з костюмних тканин. Наприклад, габардину, жаккарду та інших сумішевих матеріалів. Вони добре тримають форму, практично не мнуться і їх легко доглядати. Зверніть увагу: у костюмних тканин специфічне переплетення волокон, а ось склади можуть бути різні, тому врахуйте цей факт.

Особливості вибору шкільного одягу за віком

Для різного віку є особливості у виборі одягу для школи. Так, для учениць молодших класів слід дуже уважно вибирати склад тканини. Максимальний вміст синтетичних волокон – 50%. Сорочки та блузи повинні бути з натуральних тканин, адже вони стосуються безпосередньо шкіри.

Подібні вимоги і до одягу для середньої та старшої школи, проте тут вже можна підбирати моделі з великим вмістом синтетичних та штучних волокон. При цьому в одязі, який стикається безпосередньо зі шкірою, повинні переважати натуральні.

Базовий набір одягу до школи для дівчинки

Зібрати гардероб до школи з речей, які можна вільно комбінувати один з одним, цілком реально. Базові елементи такі:

блузи чи сорочки щодня – 2-3 штуки. На демісезон та зиму потрібні гольфи. Кольори можна підбирати виходячи з бажання доньки, проте краще віддавати перевагу однотонним або з неяскравим малюнком;

святкові блузки/гольфи. Буде достатньо по 1 для різних сезонів;

штани та джинси. Перші – суворіше вбрання, другі – кежуал, проте носіння їх у школі не забороняється. У випадку джинсів слід віддати перевагу класичним прямим моделям, без яскравого декору. А от від модних потертих і з дірками краще все ж таки відмовитися;

спідниця. Залежно від переваги дівчинки їх може бути 2-3 або більше. Дивіться на довжину: оптимальний варіант – трохи вище за коліно;

жилет. Стильна деталь образу, яку вдається успішно поєднувати як зі спідницею, так і зі штанами.

Базовий гардероб можна доповнити сукнями, сарафанами, шортами. Також потрібний буде спортивний костюм. Головне – вибирати все разом із донькою, враховуючи її побажання.