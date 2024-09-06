Як вибрати ортопедичний пружинний матрац

Якість сну впливає на самопочуття протягом дня та здоров’я загалом. Багато чого залежить від спального місця, адже саме воно створює основу для тіла. Важливо, щоб під час відпочинку не виникало ефекту гамака, коли хребет неприродно вигинається.

Спати в такому положенні шкідливо, адже в цьому випадку м’язи постійно напружені, тіло не відпочиває. Наслідки можуть бути дуже неприємними – це не тільки відчуття втоми на ранок, а й захворювання спини, які доведеться довго лікувати.

Чому потрібен саме ортопедичний матрац

Цей виріб рекомендований для постійного сну не тільки людям із проблемами опорно-рухового апарату. Купити ортопедичні матраци варто для профілактики порушень статури, остеохондрозу, артрозу та інших захворювань. До такої категорії належать спальні місця, що постійно підтримують фізіологічно правильне положення хребта під час сну.

Відповідного ефекту вдається досягти завдяки використанню особливих матеріалів наповнювача та конструкції. Так, залежно від наявності або відсутності металевих елементів матраци поділяються на пружинні та безпружинні. В останніх моделях каркас формують за допомогою кількох шарів наповнювача. Ті, кому подобаються класичні рішення, частіше надають перевагу пружинним.

Такі моделі можуть мати декілька зон жорсткості й забезпечувати якісну підтримку тіла там, де це особливо необхідно. Вони рівномірно розподіляють вагу сплячої людини, не викликають дискомфорту й дають можливість прийняти будь-яке положення уві сні. Спати на ортопедичному матраці комфортно як дорослому, так і дитині, у тому числі немовляті.

Які бувають пружинні блоки

Залежно від конструкції вони поділяються на два типи – залежні та незалежні. Перший варіант називається Bonnel, він складається зі з’єднаних між собою металевих елементів. Вони працюють як єдиний механізм, рівномірно розподіляючи вагу по поверхні. Це недорогий варіант, який більше підходить для однієї людини.

Другий тип блоку – незалежний, він називається Pocket Spring. У такій конструкції кожен металевий елемент знаходиться в тканинному мішечку та працює окремо від інших. «Покет Спринг» відрізняється більш вираженим ортопедичним ефектом та забезпечує якіснішу підтримку тіла, саме в ньому є декілька зон жорсткості.

Який наповнювач ортопедичного матраца вибрати

Від наповнення залежить, якою буде остаточна жорсткість виробу. Це важливий показник, адже хороший матрац завжди має відповідати потребам свого власника. Наприклад, людина з зайвою вагою тіла та кремезної статури потребує інтенсивнішої та сильнішої підтримки, а отже, жорсткої основи.

Водночас власникові вагою 50–60 кг достатньо м’якої моделі або середньої жорсткості. Дітям, особливо відразу після народження, варто купувати жорсткі вироби, щоб нормально підтримати хребет та створити умови для правильного формування статури.

Для наповнення матраців використовують натуральні та синтетичні матеріали:

латекс. Буває як природного походження, так і штучним, відрізняється пористою текстурою. У першому випадку латекс отримують із соку каучукового дерева. Завдяки високій еластичності цей матеріал добре витримує та рівномірно розподіляє вагу;

кокосова койра. Це повністю натуральний матеріал, який отримують із волокон горіха пальми. Відрізняється високою жорсткістю та пружністю, найчастіше саме його додають до дитячих матраців для повноцінної підтримки спини;

повсть. Складається з комбінованих волокон інших матеріалів, що попередньо пройшли обробку під високою температурою. Містить декілька шарів, тому добре згладжує твердість пружин, буває жорстким і м’яким;

ортопедична піна. Поділяється на декілька різновидів. Це синтетичний матеріал, який має не тільки ортопедичні, а й анатомічні властивості. Він «запам’ятовує» контури тіла сплячої людини й точно повторює їх.

Це невеликий, проте неповний перелік усіх видів сировини, які використовують для наповнення матраців. Окрім жорсткості, важливо, щоб матеріал був гіпоалергенним та безпечним, не викликав небажаних реакцій і в ньому не заводились шкідники (наприклад, пилові кліщі).

Usleep ComforteX Ideal Soft: приклад ортопедичного матраца

Ця модель створена на основі незалежного пружинного блоку Pocket Spring. Ортопедичний матрац Usleep ComforteX Ideal Soft, представлений тут https://hubstore.com.ua/matrats-ortopedychnyi-usleep-comfortex-ideal-soft/, добре підтримує хребет, адже кожна пружина в ньому працює окремо від інших.

Для наповнення виробу використовують:

бавовну, або Softex Cotton. Скріплюється з мікроволокнами без клею, створює пружний та щільний шар;

вовну, або Softex Wool. Добре вентилюється й не затримує вологу, зігріває та забезпечує мікромасажний ефект;

термоповсть – термічно оброблені волокна для захисту пружин від пошкоджень та рівномірного розподілення навантаження.

Цей матрац розрахований на максимальне навантаження до 130 кг на одне спальне місце. Його міцність та надійність забезпечують посилений каркас із металевою рамкою та єврокаркас для захисту країв від деформації.

Ортопедичні пружинні матраци корисні для здоров’я, адже постійно забезпечують фізіологічне положення хребта.