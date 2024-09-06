Часом початківці опиняються перед вибором на що саме кинути свої сили та час: на освоєння акустичної чи все ж електрогітари? І акустична, і електрогітара мають багато спільного, проте є й відмінності. Для початку детальніше розглянемо інструменти окремо.

Акустична гітара має простіший механізм виконання звуків – завдяки простому коливанню струн та отвору резонатора. Вона не потребує додаткової апаратури, щоб підсилювати звук. Її корпус, а саме дека, досить широка для якісного звуку. Вага такої гітари, навіть якщо вона із масиву буде відносно невеликою. Для навчання існують класичні моделі інструментів з нейлоновими струнами, а також зменшені у розмірах моделі для дітей.

Електрогітари підключаються до підсилювачів та іншої апаратури аби звук був гучним та якісним. Гриф електрогітари довший, вужчий та важчий, а відстань між верхньою та нижньою декою менша. В ній немає резонатора, що не дає звуку бути глибоким та об’ємним. За допомогою електромагнітних датчиків, що можуть уловити коливання струн, через кабель та підсилювач, можна передати той звук, що зазвичай чути на виступах.

Отже головна різниця, яка найчастіше першою усвідомлюється це те, що акустична гітара легша, компактна та дешевша, бо не потребує додаткового обладнання. Однак, хоч електрична модель важча, дорожча і не має сенсу без підсилювача, педалей ефектів та інших пристроїв – вона вважається більш функціональним та вражаючим інструментом.

Коли початківець спробує грати на електрогітарі, то відразу зрозуміє, що звук йде не від самого інструменту, а від комбопідсилювача. Це дає враження, що звук неживий, а створений штучно. Однак з часом, звикнувши, можна помітити, що звук електрогітари з підсилювачем гучніший, залежно від настройки еквалайзера може бути дзвінкішим чи басовитішим, а до гри можна додавати ефекти. Всі ці можливості вважаються перевагами, хоча здаються важкими для освоєння.

Аналіз переваг та недоліків

Користуючись електрогітарою з’являється можливість грати у різних стилях, більше експериментувати, навчання буде насиченим різноманітністю. Проте, варто бути чесним: навчатися володіти не лише гітарою, а ще й справлятися з усім обладнанням та ефектами значно важче, ніж просто займатись з акустичною моделлю. Велика кількість нюансів часто відлякує новачків.

Акустична гітара вимагає відмінної технічності та точності. Якщо неправильно затиснути струну, вона буде звучати глухо. У електричній гітарі це згладжується підсилювачем, тому в плані технічності та м’якості струн електрогітара краща. Тому якщо гравець елктро інструменту пересяде на акустику, то скоріше за все стануть помітні всі його технічні недоліки та погрішності.

Габарити гітар та струни відрізняються, тому думка, що спочатку треба вивчитись грати на акустиці, а потім на електрогітарі помилкова. Варто одразу обрати свій інструмент та навчатись специфіці гри на ньому. Мінуси кожного з двох є плюсами іншого, тому зваживши всі за та проти, обирайте саме той, що вас найбільше приваблює.