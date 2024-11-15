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Дослідження: кількість студентів педагогічних спеціальностей в Україні зросла на 7%

Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїАрхівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У 2023–2024 навчальному році кількість студентів педагогічних спеціальностей в Україні зросла до 94 тисяч, що на 7% більше порівняно з 87,7 тисячами у 2022 році.

Про це свідчать результати дослідження «Вчителі України: кадровий потенціал», яке провели ГС «Освіторія» та дослідницька агенція FAMA.

Найбільший приріст продемонстрували спеціальності інформатичної (+63%, або 1,6 тисячі студентів) та технологічної (+36%, або 1,3 тисячі) освітніх галузей

В Україні збільшилася кількість вступників на педагогічну освіту. Скриншот з дослідження FAMAВ Україні збільшилася кількість вступників на педагогічну освіту. Скриншот з дослідження FAMA

Однак, освітні експерти звертають увагу на зниження середнього балу вступників на педагогічні спеціальності: у 2023-2024 навчальному році цей показник склав 152 бали, що є одним із найнижчих серед інших напрямів освіти. Найнижчий — 146 для вступу на природничі науки та мистецтво. Порівняно з 2018 роком середній бал знизився на 5%. 

Середній бал для вступу на різні спеціальності. Скриншот з дослідження FAMAСередній бал для вступу на різні спеціальності. Скриншот з дослідження FAMA

Також в опитування дослідили мотивацію студентів вступати на педагогічні спеціальності. Виявилося, що частина студентів обрала спеціальність через доступність бюджетного місця — 15% або випадково — 5%. Що 4% опитаних студентів зазначили, що це єдина спеціальність, на яку вони змогли вступити.

мотивація студентів для вступу на педагогічну освіту. Скриншот з дослідження FAMAмотивація студентів для вступу на педагогічну освіту. Скриншот з дослідження FAMA

Дослідження складалося з чотирьох модулів: кабінетного аналізу відкритих даних і статистики щодо педагогічної галузі та демографії, якісного модуля з пір-груповими дискусіями та глибинними інтерв’ю (загалом 39 інтерв’ю з освітянами, студентами й експертами), а також кількісного online-опитування, у межах якого зібрали 9065 анкет від учителів (після обробки залишилося 2500) і 451 анкету від студентів педагогічних спеціальностей (обсяг вибіркової сукупності склав 400 осіб).

Зазначимо, що понад 40% учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. Прогнозується, що бракуватиме 108 тисяч педагогів , але ця цифра може бути і значно більшою.

Нагадаємо, що в Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології. Щорічно зменшується кількість вступників на фізику та математику. Вагомим фактором нестачі педагогів є те, що частина вчителів щорічно йде на пенсію, а на їхні місця не вистачає молодих фахівців.

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