У 2025 році ФОПів зобов’яжуть знову сплачувати ЄСВ, - нардеп

ФОПів зобов’яжуть знову сплачувати єдиний соціальний внесок, фото з відкритих джерел

З 2025 року всі фізичні особи-підприємці будуть зобов'язані відновити сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), що було призупинено з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомила народна депутатка України від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна, відповідні зміни містяться в проєкті державного бюджету на 2025 рік.

«Зупинення дії цієї норми Закону про ЄСВ передбачено п. 3 прикінцевих положень проєкту державного бюджету. Відповідні зміни було внесено на початку повномасштабного вторгнення, а саме: з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе», – повідомила вона.

Вона додала, що право спачувати ЄСВ добровільно весь цей час було, і податкова неодноразово наголошувала, що сплата ЄСВ впливає на зарахування страхового стажу.

«Таким чином, довоєнну систему оподаткування можна буде вважати остаточно повернутою», – додала вона.

Нагадаємо, на засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.