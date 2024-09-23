Як вибрати корм для собак: поради та рекомендації

Здоров'я собаки залежить від того, чим вона харчується. Правильно підібраний корм – це запорука активного та довгого життя вашого вихованця. Але як розібратися в різноманітності пропозицій на ринку? На що звертати увагу під час виборів?

Види кормів: сухий, вологий чи натуральний?

Перше, із чим потрібно визначитися – це тип харчування. Існує три основні варіанти: сухий корм, вологий корм та натуральна їжа.

Сухий корм – це найпоширеніший варіант. Його зручно зберігати, він довго не псується і містить усі необхідні поживні речовини. Важливо стежити, щоб у складі були якісні білки, а чи не їх дешеві замінники.

Вологий корм є кращим для собак, яким складно пити достатню кількість води. Він ароматніший і часто подобається вибагливим вихованцям. Однак такий корм має більш короткий термін зберігання і, як правило, коштує дорожче.

Натуральна їжа - варіант для власників, які хочуть контролювати кожен інгредієнт раціону свого улюбленця. Однак це вимагає часу та знань про потреби собаки у вітамінах та мінералах. Помилки такого харчування можуть призвести до дефіциту важливих елементів.

склад корму: що важливо знати?

Читаючи етикетки на упаковках, зверніть увагу на кілька ключових моментів:

М'ясо або м'ясні інгредієнти мають бути на першому місці у списку компонентів. Це основне джерело білка для собак. Уникайте кормів, де на першому місці злаки чи соя.

Жири забезпечують енергією та підтримують здоров'я вовни та шкіри. Ідеальний вибір – це тваринні жири чи риб'ячий жир.

Вуглеводи також важливі, але вони не повинні становити основу корму. У якісному кормі вуглеводи представлені рисом, картоплею чи бататом. У складі повинні бути відсутні пшениця і кукурудза, оскільки вони можуть викликати алергію в деяких собак.

Вітаміни та мінерали. Хороший корм для собак обов'язково містить добавки у вигляді вітамінів, кальцію, фосфору та інших мікроелементів.

Як врахувати вік та розмір собаки?

Вік і порода собаки також впливають на вибір корму. Цуценята потребують більш калорійного та поживного раціону для активного зростання. Дорослі собаки вимагають збалансованого харчування для підтримки активності та здоров'я. А літні вихованці повинні отримувати менше калорій, але більше вітамінів та елементів, які підтримують суглоби та імунітет.

Великі породи собак мають потреби. Їм необхідний корм із підвищеним вмістом білка та кальцію, щоб підтримувати здоров'я кісток та м'язів. Дрібні породи можуть отримувати корм із дрібнішими гранулами, які зручніше жувати.

А що з харчовою алергією?

Якщо у собаки з'являються симптоми алергії, такі як свербіж, почервоніння шкіри або проблеми з травленням, можливо справа в кормі. У такому разі найкраще звернутися до ветеринара, щоб підібрати гіпоалергенний корм. Він виключає найчастіші алергени, такі як курка, яловичина, пшениця та кукурудза.

Важливо стежити за реакцією вихованця на новий корм. Якщо ви помітили покращення, швидше за все, ви знайшли відповідний варіант.

Вибір корму для собаки – це важливе завдання, яке потребує уваги до деталей. Віддавайте перевагу кормам, де основним інгредієнтом є м'ясо, а склад збалансований для віку та породи вашого вихованця. Не бійтеся пробувати різні варіанти, адже здорове харчування – це головний крок до довгого та щасливого життя вашого друга.