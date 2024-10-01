На Миколаївщині проведуть конкурс серед підприємців на отримання фінансової підтримки

Гроші. Ілюстраційне фото

У Миколаївській області за ініціативи Миколаївської обласної військової адміністрації та спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва оголосили конкурс серед підприємців на отримання фінансової підтримки.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що за умовами відкритого конкурсного відбору підприємці можуть отримати фінансову підтримку на часткову компенсацію:

вартості придбаних основних засобів (не більше 30 відсотків їх вартості та не більше 200 тисяч гривень);

відсоткових ставок за кредитами (не більше 200 тисяч гривень);

кредиту на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів (більше 30 відсотків їх вартості та не більше 200 тисяч гривень);

витрат на переміщення виробничих потужностей, які повернули з місць релокації до Миколаївської області (не більше 50 відсотків їх вартості та не більше 200 тисяч гривень).

Для отримання інформації щодо умов конкурсу та подання заявки на участь звертайтесь до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області:

телефон: (050) 764 48 71 та

e-mail: v.evseev911@gmail.com.

Також наголосили, що заявки приймають до 24 жовтня 2024 року. Більше деталей за посиланням: https://cutt.ly/9eITVjSG

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