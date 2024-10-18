  • пʼятниця

    18 жовтня, 2024

  • 9.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 18 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 9.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Перша виплата «Національного кешбеку» відбудеться з 22 по 31 жовтня

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації

  • 17:22, 18 жовтня, 2024

Перша виплата «Національного кешбеку» — з 22 по 31 жовтня. Ілюстраційне фотоПерша виплата «Національного кешбеку» — з 22 по 31 жовтня. Ілюстраційне фото

Понад 646 тисяч українців отримають 37,2 мільйонів гривень нарахованого їм кешбеку за вересень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Хто отримає виплату?

Кошти нарахують тим громадянам, які накопичили за вересень понад 2 гривні кешбеку.

На що можна витрачати «Національний кешбек»?

На послуги (комунальні, медичні, транспорт та інші), розваги (кіно, театр тощо), є можливість донатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Варіантів безліч.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.

Програма «Національний кешбек» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні».

Мінекономіки — координатор програми Національний Кешбек. В реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України та Урядовий контактний центр. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Детальніше: https://cutt.ly/8eSAokHx

Нагадаємо, «Національний кешбек» — ініційована Президентом України програма підтримки громадян. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Така форма підтримки формує додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також допоможе змінити споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору.

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

У Миколаєві та Херсоні зранку немає світла через аварії: що відомо
Миколаївцям поступово повертають світло: аварійний ремонт електромереж завершений
«Національний кешбек»: коли зроблено в Україні — всі в плюсі

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївська ОВА

«Національний кешбек»: коли зроблено в Україні — всі в плюсі
Миколаївцям поступово повертають світло: аварійний ремонт електромереж завершений
У Миколаєві та Херсоні зранку немає світла через аварії: що відомо

Голову Куцурубської громади Копійку заарештували з можливістю застави у понад ₴240 тис.

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

6 годин тому

На Миколаївщині за добу сталися дві смертельні аварії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні