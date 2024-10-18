Перша виплата «Національного кешбеку» відбудеться з 22 по 31 жовтня

Перша виплата «Національного кешбеку» — з 22 по 31 жовтня. Ілюстраційне фото

Понад 646 тисяч українців отримають 37,2 мільйонів гривень нарахованого їм кешбеку за вересень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Хто отримає виплату?

Кошти нарахують тим громадянам, які накопичили за вересень понад 2 гривні кешбеку.

На що можна витрачати «Національний кешбек»?

На послуги (комунальні, медичні, транспорт та інші), розваги (кіно, театр тощо), є можливість донатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Варіантів безліч.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.

Програма «Національний кешбек» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні».

Мінекономіки — координатор програми Національний Кешбек. В реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України та Урядовий контактний центр. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Детальніше: https://cutt.ly/8eSAokHx

Нагадаємо, «Національний кешбек» — ініційована Президентом України програма підтримки громадян. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Така форма підтримки формує додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також допоможе змінити споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору.