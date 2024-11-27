Розмовна англійська в подорожах

Якщо ви хоча б раз подорожували за кордон, то скоріш за все стикалися з необхідністю спілкуватися англійською. Починаючи з проходження кордону і завершуючи відвідуванням визначних пам'яток. Подорож — чудова нагода прокачати рівень іноземної мови. Адже ефективне вивчення розмовної англійської неможливо без практики. Не важливо, який у вас рівень, відвідування англомовної країни завжди можна використати на користь для своїх знань.

Нижче розглянемо, як використати відпочинок, відрядження, навчання та будь-яку іншу поїздку за кордон з користю для своєї англійської.

Подорожі — чудова нагода прокачати розмовні навички, поповнити словниковий запас та використати на практиці отриманні на курсах знання

Як покращити розмовну англійську під час подорожей

Як ми неодноразово зазначали, на додаток до навчання в школі англійської важливо займатися самостійно. Подорож — це одна з можливостей це зробити. Фахівці з мовної школи Project 12 підготували чек-лист для вашої наступної поїздки за кордон:

підготувати мовні “шпаргалки”. Якщо ви чітко знаєте всі деталі подорожі, то можете заздалегідь підготувати свою розмовну англійську. Наприклад, вивчити чи згадати потрібну лексику та граматику для проходження кордону, заселення в готель, замовлення їжі в закладі, оренди авто тощо. Такі “шпаргалки” збільшують ваши шанси не розгубитися та з користуватися іноземною.

розмовляти з місцевими. Використовуйте кожну можливість для спілкування з місцевими мешканцями. Навіть, якщо у вас ще недостатній рівень для впевненого та повноцінного спілкування, намагайтеся використовувати все, що вже знаєте. Наприклад, вивчіть фрази для вітання та подяки, розповсюдженні фрази для орієнтації на місцевості — це допоможе зробити перші кроки у використанні англійської в реальному середовищі, позбавитися мовного бар’єра;

відвідати англомовні заходи. Багато туристичних міст пропонують екскурсії для іноземних туристів різними мовами. Якщо є така можливість, приєднайтеся та використовуйте саме англомовний аудіогід. Це чудова нагода прокачати лексичний запас, адже слова будуть супроводжуватися візуальним рядом. Те саме стосується музеїв, театрів, вистав тощо.

досліджувати навколишнє середовище. На допомогу вам зовнішня реклама, вивіски, афіші, туристичні буклети, місцеві газети, телебачення тощо. Запам’ятовуйте слова та фрази, контекст їхнього використання.

Не забувайте про вільний час у дорозі. Його також можна використати з користю для англійської. Наприклад, можна завантажити застосунки для вивчення іноземної, текстові чи аудіокниги, подкасти англійською, серіали, фільми і шоу з оригінальним озвученням. Як бачите, покращення розмовних навичок англійської під час подорожей може бути цікавим та ефективним способом вивчення мови. Мандруйте з користю для своїх знань!







