Розмовна англійська в подорожах
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13:00, 27 листопада, 2024
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Якщо ви хоча б раз подорожували за кордон, то скоріш за все стикалися з необхідністю спілкуватися англійською. Починаючи з проходження кордону і завершуючи відвідуванням визначних пам'яток. Подорож — чудова нагода прокачати рівень іноземної мови. Адже ефективне вивчення розмовної англійської неможливо без практики. Не важливо, який у вас рівень, відвідування англомовної країни завжди можна використати на користь для своїх знань.
Нижче розглянемо, як використати відпочинок, відрядження, навчання та будь-яку іншу поїздку за кордон з користю для своєї англійської.
Як покращити розмовну англійську під час подорожей
Як ми неодноразово зазначали, на додаток до навчання в школі англійської важливо займатися самостійно. Подорож — це одна з можливостей це зробити. Фахівці з мовної школи Project 12 підготували чек-лист для вашої наступної поїздки за кордон:
- підготувати мовні “шпаргалки”. Якщо ви чітко знаєте всі деталі подорожі, то можете заздалегідь підготувати свою розмовну англійську. Наприклад, вивчити чи згадати потрібну лексику та граматику для проходження кордону, заселення в готель, замовлення їжі в закладі, оренди авто тощо. Такі “шпаргалки” збільшують ваши шанси не розгубитися та з користуватися іноземною.
- розмовляти з місцевими. Використовуйте кожну можливість для спілкування з місцевими мешканцями. Навіть, якщо у вас ще недостатній рівень для впевненого та повноцінного спілкування, намагайтеся використовувати все, що вже знаєте. Наприклад, вивчіть фрази для вітання та подяки, розповсюдженні фрази для орієнтації на місцевості — це допоможе зробити перші кроки у використанні англійської в реальному середовищі, позбавитися мовного бар’єра;
- відвідати англомовні заходи. Багато туристичних міст пропонують екскурсії для іноземних туристів різними мовами. Якщо є така можливість, приєднайтеся та використовуйте саме англомовний аудіогід. Це чудова нагода прокачати лексичний запас, адже слова будуть супроводжуватися візуальним рядом. Те саме стосується музеїв, театрів, вистав тощо.
- досліджувати навколишнє середовище. На допомогу вам зовнішня реклама, вивіски, афіші, туристичні буклети, місцеві газети, телебачення тощо. Запам’ятовуйте слова та фрази, контекст їхнього використання.
Не забувайте про вільний час у дорозі. Його також можна використати з користю для англійської. Наприклад, можна завантажити застосунки для вивчення іноземної, текстові чи аудіокниги, подкасти англійською, серіали, фільми і шоу з оригінальним озвученням. Як бачите, покращення розмовних навичок англійської під час подорожей може бути цікавим та ефективним способом вивчення мови. Мандруйте з користю для своїх знань!