США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця президентства Байдена

США планують передати Україні допомогу на всю суму в 61 мільярд доларів. Фото: ОПУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону повністю використати фінансування у 61 мільярд доларів для України, затверджене Конгресом.

Про це він заявив журналістам після завершення міністерського засідання Альянсу, повідомляє «Європейська правда».

Ентоні Блінкен зазначив, що задоволений розподілом витрати на допомогу Україні між США та іншими партнерами по НАТО.

«Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери – 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри», — заявив держсекретар.

Адміністрація чинного президента США Байдена збирається додатково наростити безпекову підтримку України, щоб розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці.

«Ми маємо намір — це моє прагнення і намір президента — використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів», — говорить Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Україна отримала грант у розмірі 1,35 мільярда доларів від Сполучених Штатів, який буде спрямований на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.