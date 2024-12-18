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Україна отримала транш на понад €4 млрд від Євросоюзу

Україна отримала транш на понад €4,1 млрд від Євросоюзу. Фото: пресслужба УрядуУкраїна отримала транш на понад €4,1 млрд від Євросоюзу. Фото: пресслужба Уряду

Україна отримала 4,1 мільярда євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, загальна цьогорічна допомога за цією програмою складає 16,1 мільярда євро. Загалом передбачено надання Україні 50 мільярдів євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

«Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України. Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС», — зазначив він.

Як повідомили в мінфін, на 2025 рік програмою передбачено близько 12,5 мільярдів євро фінансової підтримки. 

Раніше повідомлялось, що Рада ЄС схвалила виплати Україні в межах ініціативи Ukraine Facility.

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