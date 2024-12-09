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Україна в грудні має отримати €4,2 млрд від ЄС

ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з €50 млрд для України. Фото: EureporterЄС остаточно схвалив чотирирічний план з €50 млрд для України. Фото: Eureporter

Рада ЄС схвалила ще 4,2 мільярдів виплат Україні в межах ініціативи Ukraine Facility. Гроші мають надійти цього місяця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд», — написав він.

За його словами, така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати українську економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Україна підписала з Європейським Союзом угоду, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро протягом наступних чотирьох років.

У листопаді 2024 року Європейський Союз затвердив бюджет на наступний рік у розмірі 199,4 мільярда євро, з яких 15,2 мільярда євро спрямують на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility. 

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