Курсантам військових вишів піднімуть виплати до ₴20 тис. з наступного року

З наступного року підвищать грошове забезпечення для курсантів військових закладів. Фото: Міноборони

З наступного року грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти в Україні збільшиться.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Вже з березня 2025 року курсанти 1 та 2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні — 8 тисяч гривень.

За словами Сергія Мельника, з огляду на подальше підвищення заробітної плати в країні, грошове забезпечення також буде збільшуватись у відповідному коефіцієнті.

Курсанти 3—4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень.

Це стало частиною обговорення на зустрічі заступника міністра оборони з курсантами, під час якої вони мали можливість порушити питання щодо освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення та умов служби у Збройних силах України.

Наразі грошове забезпечення курсантів становить 2 350 гривень.

Нагадаємо, що тепер військовослужбовці можуть самостійно визначати, хто отримає їх виплати у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон.