Чому для жирного волосся необхідно вибирати професійні шампуні

Доглядаючи за своїм волоссям, жінки та дівчата стикаються з різними проблемами. Серед них — підвищений рівень жирності. Допомогти з цим допоможуть італійські професійні шампуні для волосся. Ці продукти характеризуються високою ефективністю — у складі представлені натуральні компоненти.

Тому, якщо ви хочете замовити шампунь для догляду за жирним волоссям, рекомендуємо саме італійську продукцію відомого бренду Medavita.

Чому волосся стає жирним

Причин може бути кілька. Основні з них:

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Гормональні зміни. У такому випадку йдеться про зміну рівня гормонів, наприклад, у підлітковому віці або під час вагітності. Тут шампунь професійний важливий, як додатковий елемент догляду. Проте надзвичайно важливо відновити й гормональний фон. Неправильний догляд. Як варіант — надмірне миття або використання невідповідних засобів провокує активність сальних залоз. У цьому випадку шампунь проф дійсно буде ефективним. Спадковість. Йдеться про генетичну схильність до підвищеної секреції шкірного сала. Правильний вибір миючого засобу допоможе забезпечити правильне регулювання. Захворювання шкіри. Найчастіше це себорейний дерматит чи інші захворювання, які потребують додаткового лікування. Якщо вирішите купити професійний шампунь, він буде додатковим елементом у відновленні здоров’я шкіри. Проте для досягнення результату необхідно використовувати додаткові лікувальні препарати.

Основні інгредієнти професійних шампунів для жирного волосся

Розробляючи продукти такого типу, косметологи дотримуються певних вимог. Зокрема, надзвичайно ретельно вибираються окремі компоненти. Італійський бренд Medavita шампунь для жирного волосся створює з натуральних інгредієнтів. Серед основних:

екстракт розмарину: стимулює кровообіг і зменшує жирність;

чайне дерево: має антисептичні властивості, заспокоює шкіру голови;

екстракт цитрусових: освіжає, очищує та регулює виділення себуму;

протеїни шовку: забезпечують легкість і блиск волосся без обтяження;

камфорна олія: має охолоджувальний ефект і регулює роботу сальних залоз.

Проф шампунь з таким складом допоможе досягти необхідного результату й усунути підвищений рівень жирності.

Правила використання

Важливо не тільки купити професійні шампуні для волосся, а й знати, як їх застосовувати. Дотримуючись певних правил, ви зможете без проблем досягти необхідного вам результату й позбутися жирності.

Мийте волосся теплою водою. Гаряча вода стимулює активність сальних залоз. Застосовуйте шампунь двічі. Перший раз для зняття поверхневого жиру, другий – для глибокого очищення. Масажуйте шкіру голови. М'якими рухами стимулюйте кровообіг, але не подразнюйте шкіру. Ретельно змивайте. Залишки шампуню можуть викликати жирність або свербіж. Використовуйте кондиціонер. Розподіляйте його лише на кінчики волосся, щоб уникнути додаткового обтяження.

Чотири причини купити професійні шампуні для жирного волосся

Використовувати шампунь Medavita варто з кількох причин:

Перевірені формули. Створені спеціально для боротьби з жирністю волосся. Безпечність. Перевірені дерматологами, підходять навіть для чутливої шкіри голови. Інтенсивна дія. Ці шампуні преміум-класу гарантую баланс між очищенням і доглядом. Підтримка здоров’я волосся. Запобігають проблемам, пов’язаним із надлишковим виділенням себуму.

Професійні італійські шампуні для жирного волосся — це оптимальне рішення для тих, хто прагне свіжості, легкості і здорового вигляду. Завдяки багатофункціональному впливу та якісному складу препарати забезпечують тривалий ефект і професійний результат.





