Як обрати роботу мрії у 2025 році: Jooble про пошук можливостей та популярні вакансії на ринку праці

У 2025 році багато спеціалістів на ринку праці відходять від пошуку роботи лише для забезпечення фінансової стабільності. Кандидати прагнуть обійняти посаду, яка відповідатиме не тільки зарплатним очікуванням, але й приноситиме справжнє задоволення та можливості для професійного розвитку. Зараз робота в Україні активно пропонується на порталі Jooble, тут щодня публікуються вакансії для фахівців різних сфер. Разом з його експертами ми поговоримо про те, як знаходити можливості на сучасному ринку праці та розповімо про популярні вакансії.

Як знаходити релевантні вакансії на сайтах з пошуку роботи?

У процесі працевлаштування важливо, щоб обрані вакансії відповідали пріоритетам та цінностям кандидата. Тільки за цієї умови робота буде приносити задоволення, мотивацію та бажання просуватися кар’єрною драбиною. Перш ніж надсилати відгуки на вакансії, експерти Jooble радять скласти перелік очікувань від «ідеального» місця зайнятості, а саме:

Кар’єрні прагнення – фінансова стабільність, професійний розвиток, творчість, вплив на суспільство тощо. Необхідно чітко визначити цілі вашої діяльності.

– фінансова стабільність, професійний розвиток, творчість, вплив на суспільство тощо. Необхідно чітко визначити цілі вашої діяльності. Особисті пріоритети – баланс між роботою та відпочинком, наявність або відсутність прив’язки до конкретного місця, гнучкість графіку можливість суміщення з іншою зайнятістю, навчанням, подорожами тощо.

– баланс між роботою та відпочинком, наявність або відсутність прив’язки до конкретного місця, гнучкість графіку можливість суміщення з іншою зайнятістю, навчанням, подорожами тощо. Зона відповідальності – що має входити у ваші обов’язки, а також які задачі ви не бажаєте виконувати.

– що має входити у ваші обов’язки, а також які задачі ви не бажаєте виконувати. Зарплатні очікування – оптимальна ставка за місяць роботи, наявність квартальних премій, бонусів за результативність.

Обов’язково записуйте важливі для вас критерії, щоб не втрачати фокус під час пошуку роботи та повертатися до них для аналізу вакансій. Для кращого розуміння відповідності компаній вашим очікуванням, знайомтеся з інформацією про їхню діяльність, місії, особливості корпоративної культури. Також шукайте відгуки від працівників на незалежних ресурсах.

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Намагайтеся відвідувати якомога більше співбесід, адже під час спілкування з представниками організації значно легше оцінити чи комфортно вам буде працювати у ній. Звертайте увагу на загальну атмосферу, стиль комунікації інтерв’юера, як він відповідає на ваші запитання про умови роботи, можливості зростання та цінності організації.

Задля легшого вибору релевантних вакансій користуйтеся спеціальними фільтрами на сайтах з пошуку роботи. Наприклад, на Jooble можна відсортувати оголошення за розташуванням, типом зайнятості, рівнями доходів та датою публікації. Також можна додавати актуальні для себе пропозиції у «Вибране» та повертатися до них пізніше.

Популярні вакансії у 2025 році: яку роботу пропонують українцям?

На початку січня 2025 року ринок праці налічує близько 80 тис. вакансій. Особливу популярність мають сфера обслуговування, транспорту та логістики, робочих спеціальностей, продажів та IT. Нижче ми розповімо про 5 вакансій, які мають найвищий попит.

№1. Sales-менеджер

Менеджерів з продажу продуктів та послуг шукають агенції нерухомості, автобізнеси, онлайн-школи, інтернет-магазини, будівельні компанії та інші організації. Від працівників очікують володіння техніками продажів, вміння вести ефективні перемовини, відмінні комунікативні навички та впевнене користування офісними програмами. Заробітна плата складається з фіксованої ставки та відсотку за кожну укладену угоду, в середньому фахівці заробляють 30000-60000 грн.

№2. Продавець-консультант

Продавці-консультанти можуть знайти роботу у магазинах продовольчих товарів, одягу, взуття, техніки, ювелірних прикрас тощо. В обов’язки спеціалістів зазвичай входять: консультація клієнтів, викладення товарів, підтримання порядку у торгівельній залі та розрахунок покупців на касі. Для працевлаштування необхідно мати розвинені навички комунікації та бажання розвиватися. За місяць роботи з позмінним графіком спеціалістам пропонують 20000-30000 грн.

№3. Водій

Водії можуть вибрати вакансію у службах таксі, кур’єрських послуг або у компаніях, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями. Здебільшого це залежить від відкритих категорій у водійському посвідченні. Основними вимогами до фахівців є досвід роботи або стаж водіння від 1 року, ввічливість та відповідальність. Для водіїв-міжнародників також можуть бути важливими знання доріг в Україні та країнах ЄС, гарне орієнтування у місцевості. Середні зарплати для водіїв легкових авто складають 30000-50000 грн, автобусів та вантажівок – 40000-90000 грн.

№4. SMM-менеджер

SMM-менеджерів шукають різні бренди для просування своєї дільності у соціальних мережах. У більшості вакансій зазначається, що для спеціалістів важливі мінімальний досвід, вміння створювати естетичні фото, відео та обробляти їх у редакторах. Також необхідно знати принципи складання контент-планів, стратегій просування та реалізовувати їх. Роботодавці пропонують фахівцям 20000-40000 грн на місяць.

№5. Менеджер проєктів

Project-менеджери запрошуються на роботу до IT-компаній, маркетингових агенцій, освітніх проєктів та інших організацій. Основними задачами фахівців є планування проєктів, складання бюджетів, визначення дедлайнів, формування команди та розподіл задач між працівниками. Для працевлаштування також необхідний відповідний досвід, знання англійської мови та володіння програмами для командної роботи. Середній рівень зарплат у вакансіях складає 37000-60000 грн.