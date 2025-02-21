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Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків та «рахувати кожну копійку»

Данило Гетманцев, фото: epravda.com.uaДанило Гетманцев, фото: epravda.com.ua

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків.

За його словами, міжнародна політика безпосередньо впливає на українські фінанси, тому Україні необхідно критично переглядати й консолідувати всі доступні внутрішні ресурси, рахуючи «кожну копійку».

Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків, а також розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 мільярдів доларів не на один рік, а на три.

— Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав «приріст» валового внутрішнього продукту, менший за статистичну похибку. Тотальна детінізація й економія — це те, що зараз потрібно, — наголосив Данило Гетманцев.

Також він додав, що, попри відносну фінансову забезпеченість у 2025 році, є «невизначеність у 2026 році й надалі», зокрема через можливе вичерпання інструменту ERA — 50 мільярдів доларів від прибутків коштом заморожених активів Росії.

Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перші 50 мільярдів доларів заморожених російських активів Україна почне отримувати у 2025 році.

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