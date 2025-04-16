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В Одесі додатково виділили ₴20 млн на харчування учнів початкових класів і пільговиків

Одеса дофінансувала харчування школярів: ще 20 млн грн виділили з міського бюджету. Фото: архів «МикВісті»Одеса дофінансувала харчування школярів: ще 20 млн грн виділили з міського бюджету. Фото: архів «МикВісті»

Одеська міськрада ухвалила рішення виділити ще 20 мільйонів гривень із бюджету для забезпечення безкоштовного харчування школярів 1-4 класів та дітей з пільгових категорій. 

Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради 16 квітня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив міський голова Одеси Геннадій Труханов, наразі державну субвенцію на харчування повністю вичерпано, а додаткові кошти з держбюджету не передбачені.

— Я вважаю, що припинення харчування посеред навчального року є неприпустимим. Радий, що більшість з вас поділяє цю позицію. Прийняті зміни до рішення дозволять забезпечити харчування до кінця навчального року, незалежно від наявності державної субвенції, — зазначив мер Одеси.

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Як розповіла директорка департаменту освіти Олена Буйневич на засіданні профільної комісії 8 квітня, на харчування вже витратили близько 40 мільйонів гривень. Через відсутність державних коштів місту доведеться дофінансувати ще понад 20 мільйонів гривень.

Харчування дітей у школах та дитсадках Миколаївщини

На безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Зокрема безкоштовне харчування впродовж 2025 року отримуватимуть учні шкіл та вихованці дитячих садочків Очакова.

А у школах Миколаєва безкоштовне харчування розпочалося з 11 грудня. Не більше як 70% вартості компенсуватимуть коштом державного бюджету, а також місцевого бюджету.

При цьому з 1 січня 2025 року у дитсадках та школах Миколаєва підвищили вартість харчування. Востаннє члени виконкому підвищували вартість харчування в освітніх закладах міста у квітні 2023 року. Порівнюючи ці нові зміни з попередніми, можна відзначити, що зростання вартості харчування становить від 15% до 35%.

На засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.

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