Politico: ЄС може перевести активи РФ у спецфонд для фінансування відбудови України

ЄС обговорює створення фонду для передання російських коштів на відбудову України. Фото: Wikimedia Commons

Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить спрямувати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників.

У Брюсселі обговорюють можливість переведення цих коштів у ризиковіші інвестиції, щоб збільшити прибуток для України та водночас посилити фінансовий тиск на Росію. Такий підхід може стати першим кроком до повної конфіскації активів і передання їх Україні як форми компенсації.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що робота в цьому напрямку триває.

— Ми просуваємо рішення щодо заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у захисті та відбудові, — наголосила вона.

Проте йдеться не про негайне вилучення коштів — більшість країн ЄС поки виступає проти цього через юридичні та фінансові ризики.

Ключовим етапом стане зустріч міністрів закордонних справ ЄС 30 серпня в Копенгагені, де вперше обговорюватимуться можливі варіанти використання цих активів. Серед них — створення спеціального фонду, до якого можуть долучитися не лише країни ЄС, а й партнери з G7, зокрема Велика Британія та Канада.

Такий фонд дозволить обійти ризик вето з боку окремих держав. Зараз кожні шість місяців рішення про продовження санкцій проти Росії потребує одностайності, і найбільші побоювання в Брюсселі викликає позиція уряду Угорщини.

Балтійські країни та кілька союзників наполягають на повній конфіскації заморожених російських активів, однак цьому продовжують чинити опір Німеччина, Італія та Бельгія.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine.