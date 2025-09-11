Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Палата представників США ухвалила новий оборонний бюджет на $892,6 млрд: для України виділили $400 млн

Капітолій США. Фото: Wikimedia Commons / Kevin McCoyКапітолій США. Фото: Wikimedia Commons / Kevin McCoy

У середу Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет на 2026 рік обсягом 892,6 мільярди доларів. З цих грошей близько 400 мільйонів доларів виділили для фінансування Ініціативи безпекової допомоги Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Законопроєкт підтримали 231 конгресмен, проти висловилися 196. Четверо республіканців проголосували «проти», тоді як 17 демократів приєдналися до Республіканської партії й підтримали документ, попри прив’язані до закону консервативні соціальні положення. Зокрема, республіканці вже третій рік поспіль додають обмеження, спрямовані на блокування програм із розвитку расового різноманіття, рівності та інклюзії, а також низку кліматичних ініціатив і розширення доступу цивільних до списаної військової зброї.

Попри значний спротив частини республіканців, законопроєкт передбачає 400 мільйонів доларів для Ініціативи безпекової допомоги Україні. Також депутати відхилили пропозицію конгресвумен від Республіканської партії Маржорі Тейлор Ґрін скоротити фінансування для Києва — проти виступили і демократи, і частина республіканців.

Крім того, до документа внесли вимогу, щоб Пентагон інформував Конгрес у разі, якщо адміністрація плануватиме скасувати чи призупинити надання військової допомоги Україні, яку вже затвердили законодавці. Це рішення розглядають як спробу відновити контроль Конгресу після того, як влітку Міністерство оборони тимчасово призупинило постачання допомоги без попереднього повідомлення парламентарів.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль зазначав, що у 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору.

