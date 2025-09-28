  • неділя

Клуб

Естонія виділить €10 млн на програму PURL для України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна Фото: GettyImagesМіністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна Фото: GettyImages

Естонія вносить 10 мільйонів € до ініціативи НАТО PURL для термінового зміцнення оборони України.

Про це глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав в соцмережі Х.

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) або просто ініціатива PURL реалізується в межах угод між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки цьому механізму країни-члени НАТО та партнери зможуть фінансувати постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески.

— Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру — продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст — Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання лінії фронту та руху до миру, — повідомив Маргус Цахкна.

Британія виділить додаткові €48,7 мільйона для Фонду підтримки енергетики України.

