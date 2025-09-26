Британія виділить додаткові €48,7 мільйона для Фонду підтримки енергетики України. Фото: ua.depositphotos.com

Велика Британія вносить до Фонду енергетичної підтримки України додаткові 48,7 мільйонів євро, збільшуючи свій загальний внесок до 150,6 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У Міністерстві наголошують, що грантові кошти від цього траншу дозволять реалізувати низку заходів щодо зміцнення енергетичної стійкості України, включаючи ремонт критично важливих мереж, захист ключових енергетичних активів та підтримку рішень у сфері відновлюваної та децентралізованої енергетики.

— Підтримка партнерів має для нас особливе значення напередодні нового опалювального сезону. У межах підготовки до зими ми проводимо планові ремонти на енергетичних обʼєктах, встановлюємо додаткові генеруючі потужності, готуємо до пікових навантажень системи передачі електроенергії та теплопостачання, формуємо запаси резервного обладнання, — наголосила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Британська сторона наголосила, що усвідомлює, наскільки російська агресія загрожує на лише Україні, але і усій Європі.

— Я чітко розумію, що підтримка Великобританії непохитна та сильніша, ніж будь-коли, оскільки ми знаємо про довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всієї Європи та для всіх нас тут, у Великій Британії, — заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Загалом, з моменту свого запуску у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 1,25 мільярда євро від понад 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями з 21 регіону України.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства, що координує роботу Фонду, закликає донорів наслідувати приклад Великої Британії та збільшити свої внески до Фонду, оскільки поточний розрив у фінансуванні між наявними коштами та пріоритетними потребами становить понад 600 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією.