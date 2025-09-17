Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    17 вересня, 2025

  17 вересня , 2025 середа

Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Фото: Верховна РадаВерховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Фото: Верховна Рада

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (реєстр. № 0332).

Про це повідомили в пресслужбі парламенту.

Документ визначає нову довгострокову рамку співпраці між країнами, яка охоплює безпеку, оборону, економіку, науку, технології та культурні зв’язки.

Особливу увагу в Угоді приділено оборонній сфері. Зокрема, Сполучене Королівство зобов’язалося щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше ніж £3,6 мільярда (близько 199,8 мільярдів гривень) до фінансового року 2030/31, а в разі потреби — і після цього терміну.

Пакет підтримки включає навчання українських військових, допомогу пілотам, постачання військової авіації, розвиток спільного виробництва оборонної продукції, а також участь України у форматах колективної взаємодії, зокрема Joint Expeditionary Force.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Британія та Україна спільно вироблятимуть нові дрони для ППО

