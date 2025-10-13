«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Депутати Миколаївської облради звернулися до Кабміну за додатковим фінансуванням ремонтів доріг. Архівне фото: МикВісті

Депутати Миколаївської обласної ради ухвалили звернення до Кабінету Міністрів України з проханням виділити більше коштів на ремонт і утримання доріг державного та обласного значення у 2026 році.

Відповідне рішення прийняли 9 жовтня під час засідання 31-ї сесії облради, пишуть «МикВісті».

Депутат від партії «Пропозиція» Валентин Бойко зазначив, що в червні направив звернення щодо ремонту дороги Т-1506, яка перебуває в аварійному стані. За його словами, це питання розглядали на профільній комісії, однак жодних результатів досі немає.

— 8 червня я направив депутатське звернення до голови обласної ради щодо ремонту дороги Т-1506, яка вже тривалий час у критичному стані. Питання винесли на засідання профільної комісії, але станом на сьогодні відповіді від обласної адміністрації та Служби відновлення немає. Хочу нагадати, що депутатське звернення — це не формальність, а інструмент спілкування з виборцями. Відсутність реакції з боку органів влади порушує принципи народовладдя і підриває довіру до місцевого самоврядування, — зазначив Валентин Бойко.

Під час виступу він висунув три пропозиції: не проводити наступну сесію, поки не надійде відповідь від обласної адміністрації; з’ясувати, скільки депутатських звернень залишилися без реакції; та запросити представника ОВА зі звітом про використання коштів на ремонт доріг.

— Перша пропозиція — не проводити наступну сесію доти, поки не буде офіційної відповіді від обласної військової адміністрації та Служби відновлення і розвитку інфраструктури на рекомендації профільної комісії щодо ремонту цієї дороги. Друге — хочу, щоб ми проголосували і з’ясували, скільки таких звернень обласної ради залишились без відповіді. Я особисто перевірив — наше звернення там є, але чому немає реакції, пояснити ніхто не може. І третє — запросити зі звітом заступника начальника ОВА Валентина Гайдарджі, щоб він пояснив, куди поділилися 960 мільйонів гривень, які нібито витратили цього року на ремонт понад 800 кілометрів доріг. Бо те, що я бачу на заході Вознесенського району, — це повна розруха, а люди доведені до відчаю, — сказав Валентин Бойко.

Депутат від партії «Пропозиція» Валентин Бойко. Фото: Миколаївська облрада

Зокрема, депутат Валентин Бойко запропонував колегам після запропонував колегам після засідання сесії поїхати та особисто пересвідчитись в поганому стані доріг.

— Я пропоную все ж таки, коли закінчиться сесія депутатському корпусу проїхатись трасою Р-55 до Веселинового, далі повернути наліво на трасу Р-1506 і приїхати там до Степового, подивитись на це щастя, яке довгі роки споглядають мешканці і вимушені це терпіти. Я розумію, що після цієї подорожі депутатський корпус один до одного буде звертатись як до побратима. Але це потрібно зробити, — запропонував депутат. — Дякую, Валентин. А ви їздили особисто?, — запитав голова облради Антон Табунщик. — Я їздив і мав зухвалість їхати швидкістю 25 км на годину, іноді швидкість була 30 км на годину. Але все-таки я примудрився пробити в своїй машині картер, — відповів Валентин Бойко.

Член комісії з питань промислової політики, підприємництва та транспортної інфраструктури, депутат облради Сергій Шульгач від партії «Пропозиція» пояснив, чому ремонт доріг затримується. За його словами, обласна адміністрація може лише рекомендувати, але не може безпосередньо запустити роботи, бо це справа «Укравтодору» та Агенції відновлення.

— Ми можемо рекомендувати включити траси Т-1506 і Р-55 до плану ремонту, але прямого втручання не маємо. Уже йде робота по Т-1506, але багато доріг потребують уваги. Крім того, ремонти відбуваються за листами військових частин, і наразі ми не можемо назвати їх усіх, — зазначив Сергій Шульгач.

Депутат Миколаївської облради Сергій Шульгач від партії «Пропозиція». Фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик додав, що питання стану дороги Р-55 активно обговорювалося на нещодавньому Конгресі місцевих рад.

Підсумовуючи обговорення, всі пропозиції депутата Валентина Бойка щодо стану доріг не підтримали. Натомість ухвалили звернення Сергія Шульгача до Кабінету Міністрів з проханням збільшити фінансування утримання доріг обласного значення за всіма напрямками — капітального ремонту та експлуатаційного утримання — на 2026 рік. Це рішення було прийнято та включено до порядку денного наступної сесії.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.

Зазначається, що загальна протяжність доріг, які доведеться утримувати та ремонтувати складає 814,3 кілометра.