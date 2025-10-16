  • четвер

Вчителі в Україні заробляють до ₴16 тис., це менше середньої зарплати по країні, — нардеп

Зарплата вчителів в Україні наразі не перевищує 70% від середньої по країні. Архівне фото: «МикВісті»Зарплата вчителів в Україні наразі не перевищує 70% від середньої по країні. Архівне фото: «МикВісті»

В Україні середня зарплата вчителя наразі складає лише 60–70% від середньої по країні, тоді як у більшості європейських держав цей показник сягає 100–110%.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, навіть з усіма доплатами та надбавками вчителі отримують у середньому 14–16 тисяч гривень.

— Середні вчительські зарплати відносять до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій. Навіть із доплатами й надбавками вони в середньому не перевищують 14-16 тисяч гривень, коли середня зарплата по країні — майже 26 тисяч гривень(дані за серпень 2025 року, — прим.), — зазначив Сергій Бабак.

Найскладніша ситуація у молодих педагогів — без стажу та категорії вони заробляють лише 8–9 тисяч гривень.

— Радянський принцип: низька базова ставка плюс численні надбавки та фіксовані доплати — непрозора, заплутана, до того ж велику роль у такому нарахуванні відіграє суб'єктивний фактор. Окрім того, низька базова ставка — це відсутність шансів для молоді. Чи чекатиме молодий фахівець, поки напрацюється стаж, підвищиться категорія? Ймовірніше, а так зараз і відбувається, просто піде шукати іншу роботу, більш фінансово привабливу, — зауважив нардеп.

Він наголосив, що професія вчителя втрачає престиж, коли рівень оплати не дотягує навіть до середнього по країні.

— Зараз уперше маємо реальний шанс це змінити. Стоятиму на цьому, щоб розмір заробітної плати українського вчителя «на руки» на ставку в школі становив 19-28 тисяч гривень. Відповідну правку подав до Держбюджету на 2026 рік, — зазначив голова комітету.

Нагадаємо, що Уряд збільшив щомісячну доплату вчителям із прифронтових територій, зокрема Миколаївщини, до чотирьох тисяч гривень.

