Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн

Миколаївська обласна прокуратура оголосила тендер на закупівлю комп’ютерної техніки — системних блоків і сканерів загальною вартістю 1,6 мільйона гривень.

Відповідна інформація оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з тендерною документацією, закупівля передбачає постачання 75 системних блоків і 11 кольорових протяжних сканерів формату А4.

Скриншот тендеру на ProZorro

Системні блоки мають бути оснащені сучасними процесорами Intel Core i5-14400 (14-е покоління), 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4 і твердотільними накопичувачами SSD обсягом 500 ГБ. Пристрої мають бути новими, оригінальними і не вживаними, із гарантією та попередньо встановленою операційною системою.

Сканери повинні забезпечувати швидкість до 35 сторінок за хвилину, підтримувати двостороннє сканування та бути сумісними з Windows, MacOS і Linux.

Замовником тендеру виступає Миколаївська обласна прокуратура. Постачальник має забезпечити доставку, монтаж і введення техніки в експлуатацію до 18 грудня поточного року.

