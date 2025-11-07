Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн
13:25, 07 листопада, 2025
Миколаївська обласна прокуратура оголосила тендер на закупівлю комп’ютерної техніки — системних блоків і сканерів загальною вартістю 1,6 мільйона гривень.
Відповідна інформація оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».
Згідно з тендерною документацією, закупівля передбачає постачання 75 системних блоків і 11 кольорових протяжних сканерів формату А4.
Системні блоки мають бути оснащені сучасними процесорами Intel Core i5-14400 (14-е покоління), 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4 і твердотільними накопичувачами SSD обсягом 500 ГБ. Пристрої мають бути новими, оригінальними і не вживаними, із гарантією та попередньо встановленою операційною системою.
Сканери повинні забезпечувати швидкість до 35 сторінок за хвилину, підтримувати двостороннє сканування та бути сумісними з Windows, MacOS і Linux.
Замовником тендеру виступає Миколаївська обласна прокуратура. Постачальник має забезпечити доставку, монтаж і введення техніки в експлуатацію до 18 грудня поточного року.
