  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 4.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

АЗС у Миколаєві оштрафували на понад ₴800 тис. за продаж пального без ліцензії

На одній із газових модульних автозаправок у Миколаєві продавали пальне без діючої ліцензії. За це підприємця оштрафували на понад 800 тисяч гривень.

Про інцидент повідомили в обласному управлінні Державної служби.

АЗС у Миколаєві оштрафували на понад 800 тис. грн. за продаж пального без ліцензії. Фото: ДПСАЗС у Миколаєві оштрафували на понад 800 тис. грн. за продаж пального без ліцензії. Фото: ДПС
АЗС у Миколаєві оштрафували на понад 800 тис. грн. за продаж пального без ліцензії. Фото: ДПСАЗС у Миколаєві оштрафували на понад 800 тис. грн. за продаж пального без ліцензії. Фото: ДПС

Під час перевірки податківці разом з правоохоронцями з’ясувалося, що власник порушував вимоги податкового та трудового законодавства, а також не мав дозволу на реалізацію пального.

Зазначається, що підприємця оштрафували, а інформацію про порушення трудових норм передали до відповідного управління для подальших дій.

Раніше повідомлялось, що податкова служба провела перевірку автозаправних станцій у Миколаївській області та виписали штрафів на майже 2,8 мільйона гривень.

Останні новини про: Миколаїв

Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»
Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе
На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка
Реклама

Читайте також:

новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка
Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе
Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

СПОРТ

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

12 годин тому

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада: хто й скільки буде без електрики

Головне сьогодні