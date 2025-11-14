АЗС у Миколаєві оштрафували на понад ₴800 тис. за продаж пального без ліцензії

На одній із газових модульних автозаправок у Миколаєві продавали пальне без діючої ліцензії. За це підприємця оштрафували на понад 800 тисяч гривень.

Про інцидент повідомили в обласному управлінні Державної служби.

АЗС у Миколаєві оштрафували на понад 800 тис. грн. за продаж пального без ліцензії. Фото: ДПС АЗС у Миколаєві оштрафували на понад 800 тис. грн. за продаж пального без ліцензії. Фото: ДПС

Під час перевірки податківці разом з правоохоронцями з’ясувалося, що власник порушував вимоги податкового та трудового законодавства, а також не мав дозволу на реалізацію пального.

Зазначається, що підприємця оштрафували, а інформацію про порушення трудових норм передали до відповідного управління для подальших дій.

Раніше повідомлялось, що податкова служба провела перевірку автозаправних станцій у Миколаївській області та виписали штрафів на майже 2,8 мільйона гривень.