АЗС у Миколаєві оштрафували на понад ₴800 тис. за продаж пального без ліцензії
3:35, 14 листопада, 2025
На одній із газових модульних автозаправок у Миколаєві продавали пальне без діючої ліцензії. За це підприємця оштрафували на понад 800 тисяч гривень.
Про інцидент повідомили в обласному управлінні Державної служби.
Під час перевірки податківці разом з правоохоронцями з’ясувалося, що власник порушував вимоги податкового та трудового законодавства, а також не мав дозволу на реалізацію пального.
Зазначається, що підприємця оштрафували, а інформацію про порушення трудових норм передали до відповідного управління для подальших дій.
Раніше повідомлялось, що податкова служба провела перевірку автозаправних станцій у Миколаївській області та виписали штрафів на майже 2,8 мільйона гривень.
