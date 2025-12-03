Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴25 млрд

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 25,2 млрд грн. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За підсумками одинадцяти місяців цього року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 25,2 мільярда гривень.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, ця сума на 23,7% (або на 4,8 мільярда гривень) перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

До державного бюджету сплатили понад 14,9 мільярда гривень, що на 27,8% (3,2 мільярди гривень) більше, ніж за 11 місяців 2024 року.

Місцеві бюджети області отримали майже 10,3 мільярда гривень. Порівняно з торішнім періодом надходження зросли на 18,1% або на 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялось, що місцеві бюджети Миколаївщини за десять місяців цього року отримали понад 215 мільйонів гривень податку на нерухомість.