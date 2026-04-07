Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴3 млрд податків

У січні–березні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 2,9 мільярда гривень податків. Це на 444,8 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Найбільшу частину надходжень, майже 66%, забезпечив податок на доходи фізичних осіб. За три місяці громади області отримали 1,9 мільярда гривень ПДФО, що на 360,9 мільйона гривень перевищує показники першого кварталу 2025 року.

Нагадаємо, що за перший квартал 2026 року підприємства області сплатили понад семи мільярдів гривень податків і зборів. Надходження зросли на 16,6% порівняно з минулим роком.