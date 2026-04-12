 Заборгованість харківських комунальних підприємств, за електроенергію та газ перевищує 30 мільярдів гривень.

Харків накопичив понад ₴30 млрд боргів за світло і газ

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

За словами Дениса Шмигаля, борг Харкова за електроенергію становить майже 8 мільярдів гривень, а за газ — 23 мільярди гривень.

Реклама

— Населення Харкова, Харківської області сплачує 98%, доволі високий відсоток, але, на жаль, місто Харків, харківські комунальні підприємства мають заборгованість перед державними підприємствами. Це колосальні суми, — сказав він.

Прем’єр додав, що це найбільші показники заборгованості серед усіх боржників у загальному пакеті боргів перед державними компаніями.

Як зазначив Денис Шмигаль, сукупна заборгованість міста є найбільшою по Україні і формує найбільшу частку боргів перед державними компаніями енергетичного сектору.

Також повідомляється, що борги населення Харківщини за тепло та гарячу воду складають 9,44 мільярда гривень, за воду і водовідведення — 1,9 мільярда гривень, а борги комунальних підприємств за електроенергію — 4,55 мільярда гривень Окремо ще 1,1 мільярда гривень становить заборгованість за розподіл електроенергії.

Загалом, за оцінкою ЕП, йдеться про понад 44 мільярди гривень взаємних боргів, які продовжують зростати.

Нагадаємо, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» заборгувало НАК «Нафтогаз» 800 мільйонів гривень. Через це миколаївському підприємству, як і іншим теплопостачальним компаніям України, можуть накласти арешт на рахунки. Як наслідок, «Облтеплоенерго» може не зібрати 15 когенераційних установок, які донори передають місту.

