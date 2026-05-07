Норвегія виділила близько $300 млн на закупівлю зброї для України

 Норвегія виділила $300 мільйонів на закупівлю американської зброї для України

    7 травня, 2026

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

У середу, 6 травня, уряд Норвегії оголосив про виділення 2,8 мільярда норвезьких крон (близько 300 мільйонів доларів, — прим. ) у межах програми PURL для закупівлі американського озброєння на потреби України.

Відповідна заява опублікована на сайті уряду Норвегії.

За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, загальний внесок країни у механізм PURL уже перевищив 12,5 мільярда норвезьких крон, що становить понад 1,14 мільярда євро.

— Разом з європейськими партнерами Норвегія фінансує пакети військової підтримки від Сполучених Штатів для оборонної боротьби України. Зараз ми робимо новий важливий внесок. Сподіваюся, що більше європейських країн також долучаться до швидкого забезпечення України необхідним військовим обладнанням, — сказав Йонас Гар Стере.

Зазначається, що про новий пакет допомоги оголосили під час візиту міністра оборони України Рустема Умєрова до Норвегії, де він зустрівся з прем’єр-міністром країни.

Крім того, парламент Норвегії затвердив продовження військової підтримки України у 2026 році на загальну суму 70 мільярдів норвезьких крон. Кошти розподілятимуть у координації з українською владою, аби спрямувати їх на найнеобхідніші потреби.

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що ініціатива PURL дозволяє оперативно забезпечувати українську армію критично важливим озброєнням, зокрема ракетами для систем ППО Patriot.

— Ініціатива PURL — це найкращий спосіб забезпечити Збройні сили України критично важливою зброєю, такою як ракети для протиповітряної оборони Patriot. Постачання цієї зброї через PURL дає негайні результати, — зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку та наголосив на важливості постачання засобів протиповітряної оборони.

— Це важлива програма, завдяки якій ми можемо закуповувати у Сполучених Штатів дефіцитні антибалістичні ракети. Щодня нам потрібен достатній захист від російських обстрілів. І я вдячний Норвегії за лідерство та реальну підтримку, — написав Володимир Зеленський.

За його словами, загальний обсяг норвезької допомоги в межах ініціативи вже перевищив 1,2 мільярда доларів, що є найбільшим внеском серед усіх країн-учасниць програми.

— Дякую Норвегії та прем’єр-міністру Йонасу Гару Стере. Нещодавно ми зустрічалися та говорили про важливість PURL і необхідність постачання засобів для нашої ППО. Сьогодні маємо конкретне рішення. Дякую, що допомагаєте нам захищати життя, — додав президент України.

Нагадаємо, у квітні окремі депутати Європарламенту закликали Норвегію спрямувати більше коштів на підтримку України, зважаючи на зростання доходів від експорту енергоресурсів.

