 На Миколаївщині зібрали понад 2,3 млн тонн зерна, але аграрії мають проблеми зі збутом

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Головна Новини Економіка 20:11, 11 серпня, 2026

На Миколаївщині зібрали понад 2,3 млн тонн зерна, але аграрії мають проблеми зі збутом

На Миколаївщині зібрали понад 2,3 млн тонн зерна, але аграрії мають проблеми зі збутом. Ілюстраційне фото з архіву МикВістіНа Миколаївщині зібрали понад 2,3 млн тонн зерна, але аграрії мають проблеми зі збутом. Ілюстраційне фото з архіву МикВісті

На Миколаївщині аграрії практично завершили збирання ранніх зернових, зернобобових культур та ріпаку. Урожайність цього року виявилася вищою, ніж торік, однак через проблеми з логістикою та падіння закупівельних цін сільгоспвиробники стикаються з труднощами зі збутом продукції.

Про це в ефірі Українського радіо Миколаєва розповів головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв.

За його словами, станом на зараз в області зібрали врожай із 657 тисяч гектарів. Валовий збір зернових становить понад 2,3 мільйона тонн, а середня урожайність — 35,5 центнера з гектара.

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Найбільше зібрали пшениці — близько 1,6 мільйона тонн за середньої урожайності 37,8 центнера з гектара. Ячменю отримали майже 600 тисяч тонн при урожайності 34,1 центнера з гектара, гороху — понад 100 тисяч тонн при урожайності 21,7 центнера з гектара. Крім того, аграрії зібрали понад 300 тисяч тонн ріпаку.

Порівняно з минулим роком валовий збір ранніх зернових на Миколаївщині збільшився майже на 400 тисяч тонн, а ріпаку — на 30 тисяч тонн.

Водночас високий урожай не означає для аграріїв високих прибутків. Як зазначив Володимир Афанасьєв, на початку жнив пшеницю та ячмінь закуповували приблизно по 9–11 тисяч гривень за тонну. Нині ціни, за його словами, знизилися до 5–7 тисяч гривень за тонну.

«Урожай хороший, але не працює логістика, щоб ці аграрії могли його продати», — сказав представник Миколаївської ОВА.

Однією з головних проблем аграрії називають ситуацію з портовою інфраструктурою. Через російські атаки на порти та пошкодження терміналів можливості для приймання зерна обмежені. За словами Володимира Афанасьєва, через це аграрії фактично не мають достатнього доступу до традиційних каналів збуту.

Директорка насіннєвого господарства Надія Іванова також говорить про різке падіння закупівельних цін. За її словами, за останні два-три тижні ціна на зернові культури знизилася більш ніж на 40%.

Зокрема, якщо на початку сезону ячмінь коштував близько 10 тисяч гривень за тонну, то нині на Миколаївщині його ціна становить близько 5,7 тисячі гривень. Пшеницю, за словами Іванової, зараз купують приблизно по 6–7 тисяч гривень за тонну.

«На світових біржах вони зростають, а в Україні вони, на жаль, падають. І це все пов'язано саме з логістикою, неможливістю його експортувати великою водою», — пояснила Надія Іванова.

Ситуацію ускладнює і подорожчання пального. Надія Іванова зазначила, що його вартість за кілька тижнів зросла приблизно з 65 до 95 гривень. Через це дорожчає транспортування зерна до альтернативних маршрутів експорту.

Ще одна проблема — зберігання врожаю. Не всі фермери мають власні склади та елеватори, а частина інфраструктури була пошкоджена або зруйнована внаслідок російських атак.

Керівник Шевченківської громади Олег Пилипенко назвав ситуацію парадоксальною: аграрії отримали один із найкращих урожаїв зернових за останні роки, але не мають можливості продати його за прийнятною ціною.

«Один із кращих врожаїв зернових на півдні за багато-багато років. Але парадокс другий: нема куди це зерно продавати. Ціна обвалюється», — сказав Олег Пилипенко.

За його словами, аграрії збирали врожай під час обстрілів, пожеж та ударів безпілотників, але тепер стикаються з проблемою його зберігання та реалізації.

«З одного боку — рекордний врожай, з іншого боку — ніхто не знає, що з цим далі робити», — зазначив керівник громади.

Водночас на рівні держави розглядають можливість підтримки аграріїв кредитними ресурсами та розширення сухопутних логістичних маршрутів. За словами Володимира Афанасьєв, це має допомогти покращити ситуацію зі збутом сільгосппродукції.

Нагадаємо, що в Україні триває збір ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 11 серпня аграрії обмолотили 5,63 мільйона гектарів, або 49% від прогнозованих площ, а також зібрали 26,13 мільйона тонн зерна нового врожаю.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
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