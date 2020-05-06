Писательница Джоан Роулинг запустила проект «Harry Potter At Home» призванный принести мир Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на карантине.

Об этом сообщается на сайте издательства Wizarding world.

Начиная с 5 мая знаменитости будут каждую неделю читать по одной главе из книги «Гарри Поттер и философский камень». Всего в первой книге о волшебстве 17 глав.

— Harry Potter At Home — это наш способ принести магию в дома людей, которые сейчас находится на карантине. Эти видео лишь один из многих вариантов как провести время дома. Будь ты один, с друзьями или семьей, — сказано в сообщении.

Первую главу первой книги о приключениях Гарри Поттера прочитал Дэниел Рэдклифф. Одним из участников проекта также стал писатель Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким.

Видео, где Рэдклифф читает первую главу доступно на сайте издательства. Аудио версия доступна на Spotify.

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