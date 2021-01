Одна из самых популярных новогодних песен Last Christmas, исполненная дуэтом Wham! Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, спустя 36 лет после релиза впервые заняла первое место в британском чарте синглов.

Об этом сообщает Новое Время.

Песня вышла в 1984-м и не смогла обойти благотворительный сингл Do They Know It’s Christmas?, исполненный Band Aid. На прошлое Рождество хит провел пять недель на втором месте, а в 1985 году входил в десятку лучших.

С появлением загрузок и сервисов потоковой передачи Last Christmas снова появилась на слуху в 2007 году, достигнув 14 места чартов. С тех пор почти каждый год она попадала в топ-40, входя в топ-3 последние четыре года.

Впервые заняв первое место только на это Рождество, песня Wham! установила новый рекорд во времени, прошедшем между выпуском песни и достижением ею первого места рейтинга. Ранее рекорд принадлежал Тони Кристи и его песне (Is This the Way to) Amarillo, которая после релиза в 1971 году заняла 18 место, но достигла отметки № 1 более 33 лет спустя, в 2005 году.

Один из экс-участников Wham! Эндрю Риджли заявил, что «несколько удивлен и глубоко рад», что песня, наконец, достигла первой строчки, и отдает дань уважения его покойному коллеге по группе и автору песни Джорджу Майклу.

— Это достойная дань уважения гению Джорджа... Он был бы безмерно горд и чрезвычайно взволнован, — отметил он.

