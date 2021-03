«Щедрик» в обработке Николая Леонтовича хотят внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, передает «Укринформ».

Согласно сообщению, внесением всемирно известной песни «Щедрик» в обработке Николая Леонтовича, известной в англоязычной версии как Carol of the Bells, в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, занимается директор Украинского центра культурных исследований Ирина Френкель.

К июню 2021 года мелодия будет внесена в местный перечень НКН, до октября - в Национальный перечень НКН Украины, а в сентябре 2022 года — в Список нематериального культурного наследия человечества международной организации ЮНЕСКО.

Также в 2022 году планируется отметить 100-летие первого исполнения "Щедрика" в самом престижном концертном зале Нью-Йорка Carnegie Hall. Также в рамках проекта предусмотрено издание комплекта монет «Щедрик — Carol of the Bells» и книги «От Щедрика к Carol of the Bells» на украинском и английском языках.