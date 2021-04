Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко вошел в авторитетный список 50 Next, молодых людей, определяющих будущее гастрономии, от международного рейтинга лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants.

Об этом он сообщил сам на своей странице в Facebook.

— У меня просто шок. Я в числе 50 человек, которые меняют будущее мировой гастрономи. Я должен что-то написать, но не знаю, что обычно в таких случаях пишут. Вот я в мировом рэнкинге. Я и еще 49 человек из разных стран. И семи миллиардов. Я расплакался, когда узнал об этом. Затем выпил игристого. Немного разлив на себя, потому что руки жесть как дрожали. Это дофига больше, чем просто мечта, — написал Евгений Клопотенко.

Он попал в рейтинг в категории Расширение просветительских возможностей с формулировкой «шеф-повар, который переосмысливает национальные кулинарные книги своей страны».

Как пишет НВ, международный рейтинг лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants, в 2020 году международный рейтинг начал инициативу 50 Next. Он отмечает молодых и инициативных производителей продуктов питания и напитков, от независимых виноделов и фермеров до ученых, активистов и даже потребителей, которые меняют будущее мировой гастрономии.

В список вошли 24 женщины и 19 мужчин из 34 стран мира в семи категориях, отобранных Баскским кулинарным центром из 700 анкет и заявок, отправленных для участия в рейтинге.

Напомним, на гастро-карте традиционной украинской кухни, составленной Евгением Клопотенко, матвеевский зеленый борщ с бычками стал фирменным блюдом Николаевщины.