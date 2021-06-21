Исполнитель Дмитрий Монатик давал концерт в Запорожье в субботу, 19 июня. Во время музыкального представления он пригласил составить ему компанию местную певицу-аматора Mari Max.

Об этом информирует запорожское сообщество в Instagram its_zp.

Артист первым проявил инициативу и пригласил девушку на сцену, как только узнал про ее первые шаги в профессиональной карьере. Для совместного исполнения Mari Max остановила свой выбор на композиции «Сильно».

Monatik позитивно отреагировал на манеру исполнения девушки, песню они окончили петь в обнимку.

В конце импровизации исполнитель оценил талант девушки и посоветовал ей попробовать свои силы на проекте «Голос».

— Я испытала те эмоции, которые просто невозможно описать словами. Я действительно счастлива и желаю испытать подобное каждому человеку, — поделилась эмоциями Mari Max после концерта.

По ее словам, свою сиюминутную коллаборацию с Monatik она считает удивительным моментом.

— С глазами полными надежды стояла с ним весь концерт… Концерт подходит к концу, Монатик и его команда уходит со сцены, однако я не теряла надежды и до последнего надеялась, что они вернутся… И вот этот момент настал, — написала девушка.

Напомним, в Николаеве планировали, что в честь празднования 231-й годовщины со дня основания города состоится концерт с участием Monatik и группы «Бумбокс».

Однако, Николаевский городской голова Александр Сенкевич решил отменить празднования и перенести их на неопределенный срок. Он заявил, что решение об отмене празднования Дня города в Николаеве было принято ради горожан, чтобы не подвергать их опасности заражения коронавирусом.