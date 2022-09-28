Александр, военнослужащий одной из бригад Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины до войны, работал актером в Николаевском Национальном театре драмы и музыкальной комедии, а теперь защищает страну.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Война застала Александра в Николаеве.

— 23 февраля я был в гостях у своего сотрудника, смотрели выступление Путлера, подумали тогда, что это только запугивание, потому что даже в голову не приходило, что Россия может пойти полномасштабной войной на нашу Украину... Утром, проспав первые взрывы по аэродрому, удивились количеству пропущенных звонков, когда узнали о том, что все началось — были просто шокированы!, — вспоминает первый день полномасштабного вторжения гвардеец «Артист».

В начале мужчина решил, что его фронт — это моральная поддержка жителей города и наших защитников. С коллегами он начал записывать стихи, песни, их публиковали на сайте театра. Когда фронт приблизился к городу, начались обстрелы, в театре дали отпуск, Александр решил поехать домой к родителям, находившимся в оккупации целый месяц.

— Увидев разрушенную россиянами Киевскую область, я решил добровольно пойти служить. Прежде всего, сложным было то, что придется кардинально изменить свою жизнь: новый график, знакомство с оружием, подстричь волосы, которые для образа я отращивал больше года, — отмечает он.

По мнению мужчины, армия меняет людей, в том числе и его. Во время прохождения он стал более мужественным, ответственным, это заметило все его окружение.

— Новые знакомства, жизненные истории — мне как актеру это на пользу, ведь потом я могу использовать этот опыт для создания образов на сцене. Я уверен, что мы победим, я вернусь в Николаев и буду еще не раз со своими коллегами радовать наших дорогих зрителей! Николаев обязательно выстоит, как и вся Украина! — добавил он.

Напомним, ранее украинский военный Вадим рассказал о жизни на передовой на границе Николаева и Херсона.