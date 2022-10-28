Издательство Penguin Random House выпустит книгу мемуаров принца Гарри 10 января 2023 года.

Об этом пишет Associated Press.

Книга будет называться Spare («Запасной» на украинском). В заявлении, обнародованном Penguin Random House 27 октября, упоминается, в частности, о смерти матери принца Гарри Дианы в 1997 году. А также о том, как Гарри и его брат Уильям «следовали за гробом своей матери, а мир смотрел на это с печалью и ужасом».

— Когда Диана, принцесса Уэльская, погибла, миллиарды задавались вопросом, что, вероятно, думают и чувствуют принцы — и как будут развиваться их жизни с этого момента, — говорится в заявлении издательства.

Название мемуаров намекает на то, что принц Гарри является королевским «запасным», ведь следующим в очереди на корону является принц Уэльский Уильям.

В книге будет 416 страниц, она выйдет на 16 языках. Также у мемуаров будет аудиоверсия, которую начитает лично принц Гарри. Финансовые условия выпуска книги не разглашают, но известно, что герцог Сассекский планирует потратить доходы от Spare на пожертвования британским благотворительным организациям.

Напомним, десантник 56 десантно-штурмового полка ВДВ ВС РФ Павел Филатьев после ранения в апреле занялся написанием мемуаров, которые назвал «ZOV» . Большое внимание в книге уделено боям на николаевско-херсонском направлении, в которых оккупант принимал непосредственное участие.