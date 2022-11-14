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В берлинском метро открылась фотовыставка, посвященная украинцам под названием «Следующая станция: Украина».
Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на организаторов выставки – неправительственную журналистскую организацию n-ost.
На фотографиях выставки – украинцы, которые после полномасштабного вторжения России были вынуждены прятаться в киевском и харьковском метрополитене.
Они – обычные люди, пытавшиеся выжить в подземке вместе с детьми, животными и друг другом; люди, которым пришлось устраивать быт своих семей в вагонах метро; дети, играющие на платформах; пожилые люди, вынужденно сидевшие в метро целыми днями, ведь им труднее передвигаться. А еще – музыканты, устраивавшие концерты на одной из станций харьковского метро.
— Мы показываем фотографии украинцев, которые прячутся в киевском и харьковском метро, самом безопасном месте во время нападений России, на трех станциях берлинского метро. Наша цель – информировать людей и связывать берлинцев с реальностью Украины. Это не кампания, это наша попытка найти другую среду для журналистики и документальной фотографии, – объясняют устроители фотовыставки.
Фотовыставка началась 11 и продлится до 24 ноября. Авторами фотографий, которые в это время сможет увидеть любой в Берлине, – украинские фотографы Максим Дондюк, Павел Дорогой, Сергей Коровайный, польский Энджей Новицкий и немецкий Эмиль Дюке.
Фотовыставки «Следующая станция: Украина» размещены на трех станциях берлинского метро:
Напомним, фотовыставку «Николаев — фронтовой», которую в эти выходные показали на Михайловской площади в Киеве, организаторы планируют представить за границей . Глава цель — показать военные преступления РФ и те ужасы, через которые Николаев проходит почти каждый день, подвергаясь обстрелам.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В берлинском метро открылась фотовыставка, посвященная украинцам под названием «Следующая станция: Украина».
Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на организаторов выставки – неправительственную журналистскую организацию n-ost.
На фотографиях выставки – украинцы, которые после полномасштабного вторжения России были вынуждены прятаться в киевском и харьковском метрополитене.
Они – обычные люди, пытавшиеся выжить в подземке вместе с детьми, животными и друг другом; люди, которым пришлось устраивать быт своих семей в вагонах метро; дети, играющие на платформах; пожилые люди, вынужденно сидевшие в метро целыми днями, ведь им труднее передвигаться. А еще – музыканты, устраивавшие концерты на одной из станций харьковского метро.
— Мы показываем фотографии украинцев, которые прячутся в киевском и харьковском метро, самом безопасном месте во время нападений России, на трех станциях берлинского метро. Наша цель – информировать людей и связывать берлинцев с реальностью Украины. Это не кампания, это наша попытка найти другую среду для журналистики и документальной фотографии, – объясняют устроители фотовыставки.
Фотовыставка началась 11 и продлится до 24 ноября. Авторами фотографий, которые в это время сможет увидеть любой в Берлине, – украинские фотографы Максим Дондюк, Павел Дорогой, Сергей Коровайный, польский Энджей Новицкий и немецкий Эмиль Дюке.
Фотовыставки «Следующая станция: Украина» размещены на трех станциях берлинского метро:
Напомним, фотовыставку «Николаев — фронтовой», которую в эти выходные показали на Михайловской площади в Киеве, организаторы планируют представить за границей . Глава цель — показать военные преступления РФ и те ужасы, через которые Николаев проходит почти каждый день, подвергаясь обстрелам.