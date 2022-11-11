Фотовыставка «Николаев — фронтовой», которую в эти выходные показали на Михайловской площади в Киеве, организаторы планируют представить за границей. Главная цель — показать военные преступления РФ и те ужасы, через которые Николаев проходит почти каждый день, подвергаясь обстрелам.

Об этом сообщил инициатор выставки, народный депутат по 127-му округу от Николаевской области Александр Пасичный.

Он также рассказал, как возникла идея создать фотовыставку

— Выставка «Николаев – фронтовой», еще мы хотели ее назвать «Николаев – несокрушимый». Была идея создать такую выставку, привлечь внимание к тем условиям, в которых сейчас живут николаевцы, чтобы, в первую очередь, люди, как считают, что война закончилась, увидели, что Николаев каждый день страдает от обстрелов агрессора. Он разрушает гражданскую инфраструктуру, школы, детские сады, большинство вузов наших пострадало, практически все отели. В дальнейшем ситуация очень сложная и напряженная, – сказал Александр Пасичный.

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, тоже посетившая выставку, отметила, что проект получился очень эмоциональным.

– Это очень эмоционально. Она передает все то, что мы сейчас ощущаем. Каждый день под обстрелами. Мы сильны, мы эмоциональны, но хотим, чтобы вся страна понимала вклад Николаевской области, Николаева, николаевцев в нашу будущую победу, — сказала Анна Замазеева.

Руководитель проекта «Николаев — фронтовой» Федор Левченко подчеркнул, что сейчас важно показывать ужасы войны миру, чтобы люди понимали, какие преступления совершает РФ против Украины.

— Действительно показать то, как оно есть. Это ужасно, это нужно показывать. Люди могут сказать что этого ужаса очень много, но так оно есть. Нет Киева или Николаева есть Украина, — сказал руководитель проекта Федор Левченко.

Напомним, в течение двух дней на Михайловской площади Киева работала фотоэкспозиция «Николаев фронтовой». Ее организовал и представил Народный депутат Украины по 127-му округу от Николаевской области Александр Пасичный.