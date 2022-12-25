По приглашению принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, детский хор украинских беженцев St. Mary's Ukrainian School выступил на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве в Великобритании.

Об этом пишет Рубрика, ссылаясь на Инстаграм британской принцессы.

Отмечают, что событие проходило за закрытыми дверями 15 декабря. Туда приехали, в частности, члены королевской семьи, включая короля Чарльза III.

Трансляция концерта прошла 24 декабря в 19:00 на канале ITV1.

Кейт Миддлтон пообщалась с маленькими украинскими и отметила их «мужество» во время войны.

Школьный хор St. Mary's Ukrainian School она описала как «прекрасный пример того, как найти источники счастья, смысла и комфорта» во время войны.

Сообщили, что записи отправят в Украину, чтобы родители, защищающие Украину на передовой, смогли увидеть выступление детей.

Королевская семья второй год подряд устраивает рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Организатором мероприятия является Кейт Миддлтон, которая в 2022 году отдала особую роль украинским детям.