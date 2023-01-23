В результате вооруженной агрессии России в Украине повреждено более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них – более 500 памятников культуры.

Об этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в телемарафоне.

— В первую очередь мы говорим о консервации тех учреждений культуры, которые были повреждены. Это более 1200 объектов культурной инфраструктуры, среди них более 500 памятников культуры. Нам важно этой зимой сохранить их, – сказал министр.

В то же время, он рассказал, что вопрос восстановления поврежденных или разрушенных объектов обсуждается с западными партнерами.

— Когда мы говорим с коллегами на Западе о поддержке восстановления, у них возникает вопрос, насколько это уместно во время войны. Мы говорим, что уместно, – подчеркнул чиновник.

Напомним, российские захватчики разворовали культурный фонд Херсонской области. В оккупированный Симферополь они вывезли ориентировочно 15 тысяч картин четырьмя грузовыми машинами.