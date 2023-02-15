Мексиканские археологи обнаружили серию древних круглых курганов цивилизации уастеков в мексиканском штате Тамаулипас.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию Heritage Daily.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики в городе Эль-Наранхо обнаружили 4 древних кургана во время строительства трассы.

Исследователи раскопали два из четырех курганов. Они содержат погребения, соответствующие периоду между 600 и 900 годами нашей эры. Это выяснили благодаря датированию типов керамики, найденных на месте.

В общей сложности команда археологов нашла 12 захоронений. Все они по большей части расположены в одном месте. Исследователи определили, что эти погребения соответствуют культурной традиции уастеков.

Один из курганов имеет диаметр 20 метров. Его построили из известняковой и базальтовой кладки. В кургане похоронены три взрослых человека, украшенных ракушками в форме цветка, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.

Другой курган имеет диаметр 30 метров. В нем тоже похоронен взрослый человек, помещенный внутрь известнякового сооружения. Эта похоронная практика похожа на тех, которые также нашли на месте прежнего проживания уастеков в другой части штата.

Цивилизация уастеков – это доколумбовая мезоамериканская культура, занимавшая территорию на побережье Мексиканского залива. Уастеки часто строили круглые курганы в крупных городских центрах.

Напомним, в Италии археологи обнаружили более двух десятков бронзовых статуй древнеримских времен.