Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:00, 30 жовтня, 2025
-
Осінь у Миколаєві — пора затишку, теплих зустрічей і цікавих вихідних. Щоб допомогти спланувати дозвілля, «МикВісті» зібрали найцікавіші події цього тижня — від театральних прем’єр і кінопоказів до концертів та сімейних розваг.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 24-30 жовтня
Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно — анімація, фантастика, фентезі, пригоди
Кролецип та секрет Бабака — пригоди, сімейний, анімація, комедія
Грабіжник за покликанням — комедія, кримінал, драма
Мандри Моксі. Няв! — пригоди, сімейний, анімація
Одна битва за іншою — драма, трилер, кримінал
Місія «Звіропотяг» — пригоди, анімація, комедія
Прокляття Шелбі Оукс — трилер, жахи, містика
Місія «Санта» — пригоди, анімація, сімейний
Трон: Арес — фантастика, екшн, пригоди
Чорний телефон 2 — жахи, трилер
Крижаний драйв — трилер, екшн
Буґонія — фантастика, кримінал
Антарктида — документальний
Батьківські збори — комедія
Миколаївський академічний художній драматичний театр
31 жовтня, пʼятниця, 18:00
«Горгони» — трагікомедія
Актриса, що в минулому була зіркою кіноекрану, та її вічна суперниця в мистецтві разом беруть участь у зйомках фільму, щоб повернути собі згасаючу популярність. І це, як не дивно, їм вдається. «Оскара» вручили, але кому з них? І відповідь приниженої та ображеної шокує всіх!
1 листопада, субота, 17:00
«Як важливо бути Еarnest» — комедія
Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету – двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?
2 листопада, неділя, 17:00
«Усе сплачено!» — трагікомедія
Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.
6 листопада, четвер, 18:00
«Кароль» — трагіфарс
Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами. Доктор медицини, який роками лікував найскладніші розлади зору, зміг прозріти сам. А допомогли йому в цьому правильно поставлені питання: хто такий Кароль? Яка цінність людського життя? Чи має значення клятва Гіппократа?
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії
«Сміг лангусти» (мала сцена)
1 листопада, субота, 16:00
2 листопада, неділя, 16:00
«Сватання на Гончарівці» (велика сцена)
1 листопада, субота, 16:00
2 листопада, неділя, 16:00
«Сублімація кохання» (мала сцена)
6 листопада, четвер, 18:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Миколаївський обласний краєзнавчий музей
Неділя, 2 листопада — екскурсія «Нові історії старої верфі»
Збір о 10:00 в сквері «Серце міста» біля фонтанів.
«Це оновлений варіант вже існуючої екскурсії,присвяченої першим рокам нашого міста. Про перших будівельників, іноземців, про козацький перевіз, про пам'ятки археології — згадаємо біля стін колишнього адміралтейства та головного входу до верфі. А для бажаючих після екскурсії — ознайомлення з музейними підземеллях», — йдеться в повідомленні.
Запис не потрібен. Вартість: 200 гривень з людини. Квиток до підземель на касу музея 55 гривень з людини.
Концерт-хол «Юність»
31 жовтня, пʼятниця, 19:00 — Битва ROCK vs JAZZ
«Нова програма і улюблені треки. 100% рок-хіти: AC/DC, QUEEN, Metallica, Rammstein, Nirvana, RHCP, Linkin Park, Depeche Mode і не тільки», — повідомляється в анонсі.
2 листопада, неділя, 12:00 — Ніч перед Хелловіном
«Інтерактивне 3-D анімаційне шоу «Ніч перед Хелловіном» запрошує тебе до світу пригод та детективних загадок. Стань учасником захопливої пригоди та допоможи Джеку Скелінгтону розірвати зачароване коло та відновити хід часу. Разом з головними героями ти будеш вирішувати головоломки, долати перешкоди та рятувати свято. А завдяки сучасним технологіям повністю зануришся в атмосферу Жахоляндії, побачиш чарівний ліс та готичний палац Малефісенти. Зустрінеш улюблених героїв — відважного Джека Скелінгтона, обережного Дракулу, мудру Сову, хитрих зложюжок Тари і Бари, а також, саму Малефісенту», — йдеться в повідомленні.
Миколаївська обласна філармонія
1 листопад, субота, 15:00 — концерт ансамблю Вільні козаки — «Заради любові варто жити»
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47
2 листопада, неділя, 15:00 — концерт естрадного ансамблю «ART COLORS BAND»
«У програмі хіти української та зарубіжної естради», — зазначається в анонсі.
Адреса: мала зала обласного палацу культури площа Суднобудивників, 2
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
Останні новини про: Культура
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.