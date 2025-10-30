Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Осінь у Миколаєві — пора затишку, теплих зустрічей і цікавих вихідних. Щоб допомогти спланувати дозвілля, «МикВісті» зібрали найцікавіші події цього тижня — від театральних прем’єр і кінопоказів до концертів та сімейних розваг.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 24-30 жовтня

Людина-бензопила: Резе Арка. Кіно — анімація, фантастика, фентезі, пригоди

Кролецип та секрет Бабака — пригоди, сімейний, анімація, комедія

Грабіжник за покликанням — комедія, кримінал, драма

Мандри Моксі. Няв! — пригоди, сімейний, анімація

Одна битва за іншою — драма, трилер, кримінал

Місія «Звіропотяг» — пригоди, анімація, комедія

Прокляття Шелбі Оукс — трилер, жахи, містика

Місія «Санта» — пригоди, анімація, сімейний

Трон: Арес — фантастика, екшн, пригоди

Чорний телефон 2 — жахи, трилер

Крижаний драйв — трилер, екшн

Буґонія — фантастика, кримінал

Антарктида — документальний

Батьківські збори — комедія

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

31 жовтня, пʼятниця, 18:00

«Горгони» — трагікомедія

Актриса, що в минулому була зіркою кіноекрану, та її вічна суперниця в мистецтві разом беруть участь у зйомках фільму, щоб повернути собі згасаючу популярність. І це, як не дивно, їм вдається. «Оскара» вручили, але кому з них? І відповідь приниженої та ображеної шокує всіх!

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

1 листопада, субота, 17:00

«Як важливо бути Еarnest» — комедія

Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету – двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

2 листопада, неділя, 17:00

«Усе сплачено!» — трагікомедія

Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

6 листопада, четвер, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами. Доктор медицини, який роками лікував найскладніші розлади зору, зміг прозріти сам. А допомогли йому в цьому правильно поставлені питання: хто такий Кароль? Яка цінність людського життя? Чи має значення клятва Гіппократа?

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

Фото: Академічний український театр

«Сміг лангусти» (мала сцена)

1 листопада, субота, 16:00

2 листопада, неділя, 16:00

«Сватання на Гончарівці» (велика сцена)

1 листопада, субота, 16:00

2 листопада, неділя, 16:00

Фото: Академічний український театр

«Сублімація кохання» (мала сцена)

6 листопада, четвер, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Фото: Вечірній Миколаїв

Неділя, 2 листопада — екскурсія «Нові історії старої верфі»

Збір о 10:00 в сквері «Серце міста» біля фонтанів.

«Це оновлений варіант вже існуючої екскурсії,присвяченої першим рокам нашого міста. Про перших будівельників, іноземців, про козацький перевіз, про пам'ятки археології — згадаємо біля стін колишнього адміралтейства та головного входу до верфі. А для бажаючих після екскурсії — ознайомлення з музейними підземеллях», — йдеться в повідомленні.

Запис не потрібен. Вартість: 200 гривень з людини. Квиток до підземель на касу музея 55 гривень з людини.

Концерт-хол «Юність»

31 жовтня, пʼятниця, 19:00 — Битва ROCK vs JAZZ

«Нова програма і улюблені треки. 100% рок-хіти: AC/DC, QUEEN, Metallica, Rammstein, Nirvana, RHCP, Linkin Park, Depeche Mode і не тільки», — повідомляється в анонсі.

2 листопада, неділя, 12:00 — Ніч перед Хелловіном

«Інтерактивне 3-D анімаційне шоу «Ніч перед Хелловіном» запрошує тебе до світу пригод та детективних загадок. Стань учасником захопливої пригоди та допоможи Джеку Скелінгтону розірвати зачароване коло та відновити хід часу. Разом з головними героями ти будеш вирішувати головоломки, долати перешкоди та рятувати свято. А завдяки сучасним технологіям повністю зануришся в атмосферу Жахоляндії, побачиш чарівний ліс та готичний палац Малефісенти. Зустрінеш улюблених героїв — відважного Джека Скелінгтона, обережного Дракулу, мудру Сову, хитрих зложюжок Тари і Бари, а також, саму Малефісенту», — йдеться в повідомленні.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

1 листопад, субота, 15:00 — концерт ансамблю Вільні козаки — «Заради любові варто жити»

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

2 листопада, неділя, 15:00 — концерт естрадного ансамблю «ART COLORS BAND»

«У програмі хіти української та зарубіжної естради», — зазначається в анонсі.

Адреса: мала зала обласного палацу культури площа Суднобудивників, 2

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.