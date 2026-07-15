Кількість поранених в Очакові зросла до дев'яти: один чоловік — у тяжкому стані

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Після вчорашнього обстрілу Очакова кількість поранених зросла до дев'яти. Шестеро людей госпіталізували, один із чоловіків перебуває у вкрай тяжкому стані.

Про це зранку 15 липня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За уточненими даними, внаслідок удару, попередньо, з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» з касетною бойовою частиною поранення отримали п'ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також четверо жінок віком 65, 73, 74 та 88 років.

Шістьох постраждалих госпіталізували. Станом на ранок п'ятеро з них перебувають у стабільному стані, один чоловік — у вкрай тяжкому. Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

Внаслідок атаки пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів та три лінії електропередач.

Крім того, вчора російські війська атакували Миколаївщину «Шахедом». У Первомайському районі пошкоджено вікна складського приміщення одного з підприємств, постраждалих немає.

Також росіяни тричі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що під час цього обстрілу постраждали працівники комунальних служб, які в цей момент працювали у місті. Крім цього, заступник міського голови Очакова Олексій Васьков звернувся до батьків із проханням не залишати дітей без нагляду під час повітряних тривог в Очакові.