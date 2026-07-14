 Під час обстрілу Очакова постраждали комунальники, — віцемер

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Головна Новини Самоврядування 20:30, 14 липня, 2026

Під час обстрілу Очакова постраждали комунальники, — віцемер

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Під час обстрілу Очакова з реактивних систем залпового вогню 14 липня постраждали працівники комунальних служб, які в цей момент працювали у місті.

Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков, пишуть «МикВісті».

— Сьогодні в Очакові відбувся досить масований обстріл з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є жертви, є поранені, є поранені серед наших комунальників, які працюють в місті, — сказав Олексій Васьков.

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Він також повідомив, що під удар потрапила міська лікарня, та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

— Наш ворог наш дуже підступний і сподіватись на те, що він обстрілює виключно військові об'єкти чи ще щось — такої думки треба позбутися. Сьогоднішній обстріл показав, що ворог знищує цивільне населення. Ворог сьогодні обстріляв нашу лікарню. Тому я все ж таки всіх закликаю реагувати на сигнали тривоги. Особливо це стосується людей, які знаходяться на вулиці. Користуйтесь укриттями і шукайте під час тривоги більш-менш безпечні місця, — сказав він.

Окремо заступник міського голови звернувся до батьків із проханням не залишати дітей без нагляду під час повітряних тривог.

— Окремо хочу звернути увагу на те, що останнім часом в місті досить багато дітей і підлітків знаходиться без догляду батьків, особливо ввечері. У нас є розпорядження військового коменданта Очакова, що скупчення людей заборонені. Тому я прошу батьків реагувати на тривогу і не допускати того, щоб діти і підлітки без догляду знаходились на вулиці, особливо ввечері. Тому подбайте про свою та їх безпеку, — сказав Олексій Васьков.

Нагадаємо, російські військові 14 липня обстріляли Очаків Миколаївської області двома ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Поранення отримали восьмеро людей, п’ятьох постраждалих госпіталізували, ще трьом медики надали допомогу на місці.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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